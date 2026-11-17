/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/நாளை மறுதினம் (நவ.18) மின்தடை (காலை 9:00 – மதியம் 2:00 மணி)
நாளை மறுதினம் (நவ.18) மின்தடை (காலை 9:00 – மதியம் 2:00 மணி)
நாளை மறுதினம் (நவ.18) மின்தடை (காலை 9:00 – மதியம் 2:00 மணி)
ADDED : நவ 16, 2026 05:33 PM
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சத்திரப்பட்டி, கணக்கன்பட்டி, பச்சளநாயக்கன்பட்டி, கோம்பைப்பட்டி, எரமநாயக்கன்பட்டி, போடுவார்பட்டி, மஞ்சநாயக்கன்பட்டி, வீரலப்பட்டி, தாசரிப்பட்டி, ராமபட்டினம்புதுார், பாப்பம்பட்டி, ஆண்டிபட்டி, அய்யம்பாளையம், சித்தரேவு, காவலப்பட்டி, வேலாயுதம்பாளையம்புதுார், தாதநாயக்கன்பட்டி, கரடிக்கூட்டம்.