/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/நாளை மறுதினம் (நவ.23) மின்தடை (காலை 10:00 – மாலை 3:00 மணி)
நாளை மறுதினம் (நவ.23) மின்தடை (காலை 10:00 – மாலை 3:00 மணி)
நாளை மறுதினம் (நவ.23) மின்தடை (காலை 10:00 – மாலை 3:00 மணி)
ADDED : நவ 21, 2026 05:02 PM
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நத்தம், வேலம்பட்டி, அய்யாபட்டி, கோவில்பட்டி, செல்லப்பநாயக்கன்பட்டி, பொய்யாம்பட்டி, மூங்கில்பட்டி, ஊராளிபட்டி, சாத்தாம்பாடி, சேத்துார், அரவங்குறிச்சி, சமுத்திராப்பட்டி, கோட்டையூர், சிறுகுடி, பூசாரிபட்டி, பூதகுடி, குட்டுப்பட்டி, பன்னியாமலை, உலுப்பகுடி, காட்டுவேலம்பட்டி, ஆவிச்சிபட்டி, தேத்தாம்பட்டி, மதுகாரம், ஒடுகம்பட்டி.