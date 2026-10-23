/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/நாளை (அக்.23) மின்தடை(காலை 9:00 – மதியம் 2:00 மணி)
நாளை (அக்.23) மின்தடை(காலை 9:00 – மதியம் 2:00 மணி)
நாளை (அக்.23) மின்தடை(காலை 9:00 – மதியம் 2:00 மணி)
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 07:06 PM
அ நிறம் | அளவு
தாடிக்கொம்பு, கிரியம்பட்டி, சத்திரப்பட்டி, இன்னாசிபுரம், பிரகரை, உண்டார்பட்டி, தவசிகுளம், திருகம்பட்டி, மறவபட்டி, காப்பிளியபட்டிபுதுார், முனியபிள்ளைபட்டி, அழுக்குவார்பட்டி, கள்ளிப்பட்டி, அகரம், சுக்காம்பட்டி, சென்னம்பட்டி, உலகம்பட்டி, கொண்டசமுத்திரம்பட்டி, சில்வார்பட்டி, கன்னிமானுாத்து, கொண்டமநாயக்கன்பட்டி, மல்லனம்பட்டி, கோட்டூர் ஆவாரம்பட்டி, பாப்பணம்பட்டி, அழகுபட்டி, தெப்பக்குளத்துப்பட்டி, கெச்சாணிப்பட்டி, வெள்ளையம்பட்டி, ரங்கப்பனுார், விட்டல்நாயக்கன்பட்டி, தாதங்கோட்டை, கதிரனம்பட்டி, ஜக்கனநாயக்கன்பட்டி, கஞ்சிப்பட்டி, மாக்கிநாயக்கன்பட்டி, கே.புதுக்கோட்டை, அழகர்நாயக்கன்பட்டி, ராமகவுண்டன்பட்டி.