/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/நாளை (அக்.26) மின் தடை (காலை 9:00 – மாலை 5:00 மணி)
நாளை (அக்.26) மின் தடை (காலை 9:00 – மாலை 5:00 மணி)
நாளை (அக்.26) மின் தடை (காலை 9:00 – மாலை 5:00 மணி)
UPDATED : அக் 25, 2026 02:28 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:02 PM
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ரங்கநாதபுரம், சாரளப்பட்டி, காசிபாளையம், மேட்டுப்பட்டி, வி.ஜி.புதுார், வெள்ளையம்பட்டி, கே.ஜி.பட்டி, எல்லைப்பட்டி, கல்வார்பட்டி, கோலார்பட்டி, கல்லுப்பட்டி, ராஜாக்கவுண்டனுார், விருதலைப்பட்டி, சீத்தப்பட்டி, பூதிபுரம், நல்லபொம்மன்பட்டி, தேவிநாயக்கன்பட்டி, கன்னிமார்பாளையம்