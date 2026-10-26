/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/நாளை (அக்.26) மின்தடை (காலை 9:00 – மதியம் 2:00 மணி)
நாளை (அக்.26) மின்தடை (காலை 9:00 – மதியம் 2:00 மணி)
நாளை (அக்.26) மின்தடை (காலை 9:00 – மதியம் 2:00 மணி)
ADDED : அக் 25, 2026 02:28 PM
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குஜிலியம்பாறை, அம்மாபட்டி, ராமகிரி, தளிப்பட்டி, மல்லப்புரம், இலுப்பப்பட்டி, புளியம்பட்டி, சி.சி.குவாரி, உக்குவார்பட்டி, வாணிக்கரை, கூம்பூர், வள்ளிபட்டி, அழகாபுரி, சத்திரப்பட்டி, சேர்வைகாரன்பட்டி, கரிக்காலி, பல்லாநத்தம், தாதாநாயக்கனுார், இடையபட்டி, காளபட்டி, பூசாரிபட்டி, திருமக்கம்பட்டி, கோட்டாநத்தம்.