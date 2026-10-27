/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/நாளை (அக்.28) மின்தடை (காலை 9:00 – மதியம் 2:00 மணி)
நாளை (அக்.28) மின்தடை (காலை 9:00 – மதியம் 2:00 மணி)
நாளை (அக்.28) மின்தடை (காலை 9:00 – மதியம் 2:00 மணி)
ADDED : அக் 27, 2026 06:48 AM
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காந்தி கிராம பல்கலை, செட்டியபட்டி, கல்லுப்பட்டி, பூத்தாம்பட்டி, எல்லப்பட்டி, காந்திகிராமம், அக்ஷயாநகர், சாமியார்பட்டி, தொப்பம்பட்டி, ஜாதிகவுண்டன்பட்டி, அமலிநகர், முருகம்பட்டி இந்திராபுரம், பெருமாள்கோவில்பட்டி, எல்லப்பட்டி, வலையபட்டி, வேளாங்கண்ணிபுரம், விநாயகபுரம், பாத்திமாநகர், சின்னாளபட்டி, கீழக்கோட்டை, பூஞ்சோலை, மேட்டுப்பட்டி, கோட்டைப்பட்டி, அம்பாத்துரை, கலைமகள் காலனி, திருநகர், ஹைஸ்கூல், நேருஜிநகர், மெயின்பஜார், வடக்குத் தெரு, சிறுமலை ஊராட்சியில் உள்ள பழையூர், புதுார், அகஸ்தியர்புரம், தென்மலை.