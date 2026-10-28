/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/நாளை (அக்.29) மின்தடை (காலை 9:00 – மதியம் 2:00 மணி)
நாளை (அக்.29) மின்தடை (காலை 9:00 – மதியம் 2:00 மணி)
நாளை (அக்.29) மின்தடை (காலை 9:00 – மதியம் 2:00 மணி)
UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 27, 2026 04:14 PM
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பழநி, சிவகிரிபட்டி, கலிக்கநாயக்கன்பட்டி, புளியம்பட்டி, கோதைமங்கலம், தும்பலபட்டி, பாறைப்பட்டி, கே.ஜி.வலசு, பாலசமுத்திரம், நெய்க்காரப்பட்டி, ஆயக்குடி, சின்னக்கலையம்புத்துார், கொழுமங்கொண்டான், ஆண்டியநாயக்கன்வலசு, கல்துறை, நால்ரோடு, மேல்கரைப்பட்டி, சந்தன்செட்டிவலசு, சங்கம்பாளையம், பெரிச்சிபாளையம், கீரனுார், சரவணம்பட்டி.