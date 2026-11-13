/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/நாளை பொது விநியோக திட்ட குறைதீர் முகாம்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 09:53 PM
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திண்டுக்கல்: மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தாலுகா அலுவலகங்களில் இயங்கும் வட்ட வழங்கல் அலுவலகங்களில் பொது விநியோகத் திட்ட குறைதீர் முகாம் நாளை (நவ.,14) காலை 10:00 முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை நடக்க உள்ளது.
இம்முகாம்களில் ரேஷன் கார்டுகளில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கம், முகவரி மாற்றம், புதிய ரேஷன் கார்டு கோருதல், அத்தியாவசியப் பொருட்கள் கிடைக்காதது, பொருட்கள் பெற விருப்பமில்லை எனில் உரிமத்தினை விட்டுக் கொடுப்பது தொடர்பாக மனு அளிக்கலாம். மேலும் அலைபேசி எண் பதிவு, மாற்றம், பொது விநியோகக் கடைகளின் செயல்பாடு, அத்தியாவசியப் பொருட்களின் தரம், தனியார் சந்தையில் பொருட்கள் விற்கப்படுவது, சேவை குறைபாடுகள் குறித்து புகார் மனுக்களை அளித்து தீர்வு காணலாம் என கலெக்டர் துர்கா தெரிவித்துள்ளார்.