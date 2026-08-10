கரடிச்சோலை அருவி மூடல்: சுற்றுலாப் பயணிகள் ஏமாற்றம்
கரடிச்சோலை அருவி மூடல்: சுற்றுலாப் பயணிகள் ஏமாற்றம்
UPDATED : ஆக 09, 2026 06:10 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 06:02 PM
கொடைக்கானல்: கொடைக்கானல் நகர் பகுதியில் உள்ள கரடிச்சோலை அருவியைத் திறக்க கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
புகழ்பெற்ற சுற்றுலா தலமான கொடைக்கானலுக்கு ஏராளமான பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர். நகரின் மையத்தில் உள்ள கரடிச் சோலை அருவி வனப்பகுதியில் உள்ளது. துவக்கம் முதலே இங்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் அனுமதிக்கப்பட்டனர். கொரோனாவிற்கு பின் வனத்துறை அருவிக்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் செல்ல அனுமதி மறுத்தது. தொடர்ந்து பயணிகள் அத்துமீதி அருவியின் அழகை கண்டு ரசித்தனர். இதற்கிடையே நுழைவாயில் பகுதியில் இது சுற்றுலாத்தலம் இல்லை.
அத்து மீறி நுழைப்பவர்கள் மீது வனச்சட்டம் பாயும் என வனத்துறை அறிவிப்பு பலகை அமைத்துள்ளது. நகருக்கு மிக அருகில் உள்ள இந்த அருவியை காண பயணிகள் ஆர்வத்துடன் வரும் நிலையில் ஏமாற்றத்துடன் திரும்புகின்றனர். கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பயணிகள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
வனத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், 'இந்த வனப்பகுதியில் ஏராளமான காட்டுமாடு, பன்றி உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் அதிகளவில் உள்ளன. பாதுகாப்பு இல்லாத நிலையில் சுற்றுலாப் பயணிகள் செல்ல பாதுகாப்பு கருதி தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.' எனக் கூறினார். மாவட்ட நிர்வாகம் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.