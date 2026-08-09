/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ 'கொடை'யில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள்
ADDED : ஆக 09, 2026 12:42 AM
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கொடைக்கானல்: வார விடுமுறை தினமான நேற்று குளு, குளு நகரான கொடைக்கானலில் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்தனர்.
இதனால் காலை முதல் நகரில் வாகனங்கள் அணிவகுத்தன. அங்குள்ள பிரையன்ட் பூங்கா, ரோஜா பூங்கா, கோக்கர்ஸ்வாக், வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி, செட்டியார் பூங்கா, வனச்சுற்றுலா தலங்களை பயணிகள் பார்வையிட்டு ரசித்தனர். மேலும் ஏரிச்சாலையில், குதிரை, சைக்கிள் சவாரி செய்து மகிழ்ந்தனர்.
நேற்று காலை மதியத்திற்கு பின் நகரில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது.
விட்டு விட்டு சாரல் மழை பெய்தது. தரையிறங்கிய மேகக்கூட்டம், காற்றில் ஈரப்பதம் என ரம்யமான சூழல் நிலவியது. இங்கு நிலவிய சீதோஷ்ண நிலையை பயணிகள் அனுபவித்தனர்.