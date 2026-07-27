/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ 'கொடை' யில் சுற்றுலா பயணிகள்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:24 AM
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கொடைக்கானல்: கொடைக்கானலில் வார விடுமுறை தினமான நேற்று ஏராளமான பயணிகள் வருகை தந்தனர். தரைப் பகுதியில் வெளுத்து வாங்கும் கோடை வெயிலை சமாளிக்க குளு,குளு நகரான கொடைக்கானலில் குவிந்தனர். நேற்று காலை முதல் நகரில் ஏராளமான வாகனங்கள் அணிவகுத்தன.
இங்குள்ள பிரையன்ட் பூங்கா, ரோஜா பூங்கா, கோக்கர்ஸ்வாக், வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி, செட்டியார் பூங்கா, வனச் சுற்றுலா தலங்கள் உள்ளிட்டவற்றை ரசித்தனர். தொடர்ந்து ஏரிச்சாலையில், குதிரை, சைக்கிள் சவாரி செய்து மகிழ்ந்தனர். தரையிறங்கும் மேகக்கூட்டம் என ரம்யமான சீதோஷ்ண நிலையை பயணிகள் அனுபவித்தனர்.