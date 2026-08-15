﻿ சுற்றுலா தலத்தில் சேதமான ரோடுகளால் பயணிகள் அவதி

ADDED : ஆக 13, 2026 01:50 AM
கொடைக்கானல்: கொடைக்கானலில் நகர், சுற்றுலா தலங்களுக்கு செல்லும் ரோடுகள் சேதமடைந்து உள்ளதால் பயணிகள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
சர்வதேச சுற்றுலாத் தலமான கொடைக்கானலுக்கு நாள்தோறும் ஏராளமான மக்கள் வருகின்றனர்.
இங்குள்ள பெருமாள்மலை வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி ரோடு, அப்சர்வேட்டரி பூம்பாறை ரோடு, வில்பட்டி, நாயுடுபுரம், பாம்பார்புரம் ரோடு என சுற்றுலா தல ரோடுகள் சேதமடைந்து படுமோசமாக உள்ளன.
கலையரங்கம் அப்சர்வேட்டரி இடையே தாழ்வான ரோட்டில் வடிகால் வசதியின்றி மழைநீர் ரோட்டில் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் விபத்துக்கள் அதிகரிக்கின்றன. இந்த ரோடு ரோஜா பூங்கா, வனச்சுற்றுலா தலம், பூம்பாறை குழந்தை வேலப்பர் கோயில், மன்னவனுார் சூழல் சுற்றுலா மையம், கூக்கால் ஏரி, மன்னவனுார் மத்திய அரசின் ரோம ஆராய்ச்சி நிலையம் உள்ளிட்ட சுற்றுலா தலங்களுக்கும், 20க்கும் மேற்பட்ட மேல்மலை கிராமங்களுக்கு செல்லும் முக்கிய ரோடாக உள்ளது.
இந்த ரோட்டில் மழைநீர், ஊற்றுநீர் வடிந்தோட வடிகால் அமைப்புகள் முறையாக ஏற்படுத்தாததால் ரோடு அமைத்த சில மாதங்களிலே சேதமடைவது வாடிக்கையாக உள்ளது. அவ்வப்போது தற்காலிக சீரமைப்பு செய்தும் பலனில்லை.
இதனால் நாள்தோறும் வாகனங்கள் ஊர்ந்தும், பழுதாகியும், விபத்தில் சிக்குகின்றன.
முக்கிய சுற்றுலா தலத்திற்கு செல்லும் ரோட்டின் பரிதாப நிலை குறித்து பயணிகள் புகார் தெரிவித்தாலும் நெடுஞ்சாலைத்துறை கண்டுகொள்வதில்லை. மாறாக சுற்றுலா தல ரோடுகளை மேம்படுத்துவதாக கூடுதல் நிதி ஒதுக்கியும் பயனில்லை.
எனவே சுற்றுலா முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த ரோடுகளை சீரமைக்க இனியாவது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.