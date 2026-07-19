கொடைக்கானலில் ரோட்டில் நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் போக்குவரத்து இடையூறு
கொடைக்கானலில் ரோட்டில் நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் போக்குவரத்து இடையூறு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:55 AM
கொடைக்கானல்: கொடைக்கானலில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக ரோட்டில் டிராவல்ஸ் பஸ், கார்கள் நிறுத்தப்படுவதை தடுக்க போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கொடைக்கானலில் தொடரும் போக்குவரத்து நெரிசலை சீர் செய்ய போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டது. இருந்த போதும் கோக்கர்ஸ்வாக், கிளப் ரோடு, செவன் ரோடு, ஏரிச்சாலை பகுதிகளில் தொடர்ந்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இதை சீர் செய்ய போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
சீசன், தொடர் விடுமுறை காலங்களில் கொடைக்கானலில் போக்குவரத்து ஸ்தம்பிப்பது வாடிக்கையாக உள்ளது. இதை தவிர்க்க வன சுற்றுலா தலங்களுக்கு செல்லும் வாகனங்கள் பஸ் ஸ்டாண்ட், கோக்கர்ஸ்வாக் வழியாக திருப்பி விடப்பட்டன. இவை மீண்டும் ரோஜா பூங்கா வழியாக ஏரிச்சாலையை வந்தடையும்படி போக்குவரத்து சீர் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே ஒரு வழிப்பாதையான உட்வில் ரோட்டில் நிறுத்தப்படும் கார்களால் வாகனங்கள் சகஜமாக செல்ல முடியாத நிலையால் போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்படுகிறது.
மாறாக நகர் பகுதிக்கு வரும் டிராவல்ஸ் பஸ்கள் துவக்கத்தில் பழைய அப்பர் லேக் ரோடு, கலையரங்கம், சலேத் மாதா கோயில் ரோட்டில் நிறுத்துவது என போலீசார் முடிவெடுத்து சில வாரங்கள் மட்டும் அங்கு நிறுத்தப் பட்டன.
தொடர்ந்து பஸ் ஸ்டாண்டில் இரு ஆண்டுகளுக்கு முன் நகராட்சி பார்க்கிங் வசதியை ஏற்படுத்தி தற்போது வரை நடைமுறையில் உள்ளது. இதை தவிர்த்து தனியார் வாகனங்கள் ரோட்டில் நிறுத்துகின்றனர்.
பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து திரும்பிச்செல்லும் பஸ் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் குறுகிய ரோட்டில் எளிதில் செல்ல முடியாத நிலையால் போக்குவரத்து ஸ்தம்பிக்கிறது. இதனால் மூஞ்சிக்கல் வரை வாகனங்கள் அணிவகுத்து நிற்கின்றன.
டிராவல்ஸ் பஸ், கார் நிறுத்தும் ரோட்டில் சமூக விரோத செயல்கள், மது அருந்துவது உள்ளிட்ட தகாத செயல்கள் நடக்கின்றன. போலீசார் இனியாவது டிராவல்ஸ் பஸ், கார், வேன் கிளப் ரோட்டில் நிறுத்துவதை தவிர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.