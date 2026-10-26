காந்தி கிராமத்தில் பயிற்சி முகாம்

UPDATED : அக் 09, 2026 06:50 PM
ADDED : அக் 09, 2026 06:46 PM
சின்னாளபட்டி: காந்திகிராம பல்கலை எதிர்கால ஆய்வுகளுக்கான மையம் சார்பில் நிலையான வளர்ச்சிக்கான பசுமை தொழில் முனைவு குறித்து பயிற்சி முகாம் நடந்தது. மைய இயக்குனர் தேவகி தலைமை வகித்தார். கல்வியியல் துறை தலைவர் ஸ்ரீதேவி முன்னிலை வகித்தார்.
கழிவுகளை தோன்றும் இடத்திலேயே பிரித்தெடுத்தல், கழிவு குறைப்பு, மறு பயன்பாடு, மறுசுழற்சி, வளம் மீட்பு தொடர்பான அம்சங்கள் இடம் பெற்று இருந்தன. உதவி பேராசிரியர்கள் தேவி அவையரசி, சந்திரமோகன், சுவர்ணலதா ஆகியோர் ஆலோசனைகள் வழங்கினர்.
பயிற்சியாளர் செல்வராஜ் மூங்கிலைக் கொண்டு சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த தயாரிப்புகளை உருவாக்கும் செயல்முறை விளக்கம் அளித்தார். மதுரை காமராஜ் பல்கலை திட்ட விஞ்ஞானி ரங்கேஷ் காலநிலை மாற்றம், புவி வெப்பமடைதல் நிகழ்வு குறித்து விளக்கினார். கழிவுகளை கையாள்வதற்கான பயனுள்ள முறைகள் குறித்து கல்வியாளர் ராஜமாணிக்கம் விளக்கினார்.
கடல் மட்ட உயர்வு, கடல்சார் சூழல் மண்டலங்களுக்கு ஏற்படுத்தும் அச்சுறுத்தல்கள், உணவு பாதுகாப்பின்மை, உடல்நல பிரச்னைகள் குறித்த விவாதம் நடந்தது.