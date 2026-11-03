12 தாசில்தார்கள் பணியிட மாற்றம்

UPDATED : நவ 02, 2026 07:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:55 PM
பெயர்/ பழைய பணியிடம்/ புதிய இடம்
சஞ்சய்காந்தி / குடிமைப் பொருள் தனி தாசில்தார், பழநி / தாலுகா அலுவலகம், பழநி
மங்களபாண்டியன் / தாசில்தார், பழநி / நில எடுப்பு தாசில்தார், பழநி
தனுஷ்கோடி / நில எடுப்பு தாசில்தார், பழநி / ச.பா.தி.,தாசில்தார் ஆத்துார்
சிவபாலன் / தாசில்தார், ஆத்துார் / குடிமைப்பொருள் தாசில்தார் பழநி
சசி / டாஸ்மாக் உதவி மேலாளர், திண்டுக்கல் / ஆர்.டி.ஓ.நேர்முக உதவியாளர், பழநி
ஜெகதீஸ்வரன் / ஆர்.டி.ஓ.,நேர்முக உதவியாளர், பழநி / தாசில்தார், ஒட்டன்சத்திரம்
சண்முகம் / தாசில்தார், ஒட்டன்சத்திரம் / ச.பா.தி., தாசில்தார், கோட்டக் கலால் அலுவலர் (கூடுதல்), கொடைக்கானல்
ரவிக்குமார் / ச.பா.தி., தாசில்தார் கொடைக்கானல் / தாசில்தார், வேடசந்துார்
ராஜேந்திரன் / தாசில்தார், வேடசந்துார் / ஆர்.டி.ஓ., நேர்முக உதவியாளர், திண்டுக்கல்
ரமேஷ்பாபு / ஆர்.டி.ஓ., நேர்முக உதவியாளர், திண்டுக்கல் / குடிமைப்பொருள் தாசில்தார், கொடைக்கானல்
ஸ்ரீகாந்த் / குடிமைப்பொருள் தாசில்தார் கொடைக்கானல் / டாஸ்மாக் உதவி மேலாளர், திண்டுக்கல்