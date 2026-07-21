த.வெ.க., மாவட்ட செயலாளர் காரை மறித்து கட்சியினர் போராட்டம்
த.வெ.க., மாவட்ட செயலாளர் காரை மறித்து கட்சியினர் போராட்டம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:38 AM
கொடைரோடு: திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., புறக்கணிக்கப்படுவதாக கூறி மாவட்ட செயலாளரின் காரை மறித்து அக்கட்சியினர் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
பள்ளப்பட்டியில் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் பிறந்தநாள் விழா நடந்தது. இதில் த.வெ.க., மத்திய மாவட்ட செயலாளர் தேவா பங்கேற்றார். இதில் நிலக்கோட்டை தொகுதி எம்.எல்.ஏ., அய்யனார், கிழக்கு ஒன்றியச் செயலாளர் பிரேம்குமார் உட்பட கட்சி நிர்வாகிகள் புறக்கணிக்கப்பட்டனர். விழாவிற்காக வைக்கப்பட்ட பேனர்களிலும் இவர்களது படங்கள் இல்லை.
இதுகுறித்து தன்னை சந்திக்க வந்த நிர்வாகிகளிடம் உரிய பதிலளிக்காத மாவட்ட செயலாளர் தேவா, காரை விட்டு இறங்காமல் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த ஒன்றிய செயலாளர் பிரேம்குமார் தலைமையிலான த.வெ.க., நிர்வாகிகள், விழா முடிந்ததும் மாவட்ட செயலாளர் காரை மறித்து மறியலில் ஈடுபட்டனர். அம்மையநாயக்கனுார் போலீசார் சமரசம் செய்து இரு தரப்பினரையும் அனுப்பி வைத்தனர்.