/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ஊராட்சி அலுவலகத்திற்கு பூட்டு போட்ட த.வெ.க.,வினர்
ADDED : நவ 21, 2026 08:31 PM
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பட்டிவீரன்பட்டி:
திண்டுக்கல் மாவட்டம் சித்தரேவு பகுதியில் பம்ப் ஆப்பரேட்டர்களை கண்டித்து ஊராட்சி அலுவலகத்துக்கு த.வெ.க.,வினர் பூட்டு போட்டனர்.
இவ்ஊராட்சியில் தற்காலிகமாக பணியாற்றி வரும் பம்ப் ஆப்பரேட்டர்கள் சிலர் த.வெ.க., மீது அவதுாறு பரப்பியதுடன், தங்களது பணிகளை முறையாக செய்வதில்லை என ஊராட்சி செயலரிடம் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காததை தொடர்ந்து இன்று (நவ.,21) ஆத்துார் தெற்கு ஒன்றிய த.வெ.க., செயற்குழு உறுப்பினர் வெங்கடேஸ்வரன் தலைமையில் நிர்வாகிகள், அப்பகுதி பெண்களுடன் ஊராட்சி அலுவலகத்திற்கு பூட்டு போட்டனர். அவர்களுடன் ஊராட்சி செயலர் கண்ணன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, பிரச்னைகளை உடனடியாக சரி செய்வதாக கூறி அலுவலகத்தை திறந்தார்.