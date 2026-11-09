டெங்கு பாதிப்பால் இரண்டரை வயது சிறுமி உயிரிழப்பு

ADDED : நவ 08, 2026 05:12 PM
திண்டுக்கல்:
திண்டுக்கல்லில் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்புக்கு இரண்டரை வயது சிறுமி உயிரிழந்தார்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை தாலுகா வீலிநாயக்கன்பட்டி சதீஷ் பிரபு, மனைவி அபிநயா, இரண்டரை வயது மகள் அக்ஷிதாஸ்ரீ. நவ.,5 அதிகாலையில் அதிக காய்ச்சல் காரணமாக சிறுமியை பெற்றோர் வத்தலகுண்டு அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சேர்த்தனர். அங்கு தொடர் சிகிச்சை பெற்றும் காய்ச்சல் குறையாததால், நேற்று (நவ.,7) இரவு (நவ.,7) திண்டுக்கல்லில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதித்தனர். அங்கு சிறுமிக்கு டெங்கு காய்ச்சல் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. சிறுமியின் உடல்நிலை மோசமடைந்ததால், திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்சில் அழைத்து செல்லப்பட்டார். வழியில் சிறுமி மூச்சு பேச்சின்றி மயக்கமானார். டாக்டர்கள் பரிசோதனையில் வரும் வழியிலேயே சிறுமி அக்ஷிதாஸ்ரீ இறந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதுகுறித்த திண்டுக்கல் நகர் வடக்கு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.