கருங்காலி கட்டைகள் பதுக்கிய இருவர் கைது

UPDATED : நவ 04, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:08 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல்லில் 1.5 டன் கருங்காலி கட்டைகளை பதுக்கி வைத்திருந்த இருவரை வனத்துறையினர் கைது செய்தனர்.
திண்டுக்கல்லில் சட்டவிரோதமாக கருங்காலி கட்டைகள் பதுக்கி வைத்திருப்பதாக மாவட்ட வன அலுவலர் நாகசதீஷ் கிடிஜாலாவுக்கு தகவல் கிடைத்தது. அவரது உத்தரவில் சிறுமலை வனச்சரக அலுவலர் சுரேஷ் தலைமையில் வனவர் கார்த்திகேயன், வனக்காப்பாளர் மணிகண்டன், வனக்காவலர்கள் அடங்கிய குழுவினர் தேடுதலில் ஈடுபட்டனர்.
திண்டுக்கல் பெரிய கடைவீதி வைக்கோல்பேட்டை சிவராமன் 49, என்பவரின் சிற்பக் கலைக்கூடம், மாலப்பட்டி அன்னை காமாட்சி நகரில் உள்ள அவரது வீட்டில் நடத்திய சோதனையில் அங்கு பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 1.5 டன் கருங்காலி கட்டைகளை பறிமுதல் செய்தனர்.
தொடர்ந்து சிவராமனை கைது செய்து நடத்திய விசாரணையில், கல்லுப்பட்டியைச் சேர்ந்த நாட்டு மருந்து வியாபாரி முத்துராஜா 43, என்பவரிடம் இருந்து கருங்காலி மரக்கட்டைகளை பெற்றதாக அவர் தெரிவித்தார்.
முத்துராஜாவை பிடித்து வனத்துறையினர் விசாரித்தனர். அதில் மதுரை நெல்பேட்டையை சேர்ந்த திருமால் என்பவரிடம் கருங்காலி கட்டைகளை பெற்று சிவராமனுக்கு விற்றதாக முத்துராஜா தெரிவித்தார். இதையடுத்து முத்துராஜாவையும் கைது செய்தனர்.
பின்னர் இருவரும் திண்டுக்கல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். தலைமறைவான திருமாலை வனத்துறையினர் தேடுகின்றனர்.