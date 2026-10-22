அப்பள வியாபாரி கொலையில் மேலும் இருவர் கைது

ADDED : அக் 20, 2026 08:13 PM
சாணார்பட்டி:
திண்டுக்கல் அப்பள வியாபாரி கொலை வழக்கில் 16 வயது சிறுவன் உட்பட 13 பேர் கைதான நிலையில் சாணார்பட்டி போலீசார் பில்லமாநாயக்கன்பட்டி சிவக்குமார் 23, பிரகாஷ் 26, ஆகிய இருவரை நேற்று கைது செய்தனர்.
திண்டுக்கல் ஆர்.எம்., காலனி அப்பள வியாபாரி வீரபத்திரன் 43. இவரை கடந்த அக்.,6ல் நொச்சிஓடைபட்டி அருகே காரில் வந்த கும்பல் வெட்டி கொலை செய்தனர். இந்த கொலை வழக்கு தொடர்பாக சாணார்பட்டி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து ஏற்கனவே நல்லாம்பட்டி மூர்த்தி 46, குமரேசன் 36, கொலக்காரன்பட்டி பாலு 49, கிழக்கு மரியநாதபுரம் நவீன் குமார் 20, பாலமரத்துபட்டி ராஜசேகர் 31, ராம்குமார் 33, முத்தழகுபட்டி லிட்டில் பிரின்ஸ் ராஜ் 26, தேவரூபன் டொனால்டோ 24, ஆரோக்கிய ஜெட்லி 27, ராஜக்காபட்டி கதிர்வேல் 36, நல்லாம்பட்டி ராஜா 45, பாலமரத்துபட்டி ரெங்கராஜ் 65, தோட்டனுாத்து 16 வயது சிறுவன் ஆகிய 13 பேரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். இந்நிலையில் இந்த கொலை வழக்கு தொடர்பாக சாணார்பட்டி இன்ஸ்பெக்டர் பிரபாகரன், எஸ்.ஐ., வேலுமணி ஆகியோர் தலைமையிலான போலீசார் பில்லமாநாயக்கன்பட்டி சிவக்குமார், பிரகாஷ் ஆகிய இருவரை நேற்று கைது செய்தனர்.