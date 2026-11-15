அப்பள வியாபாரி கொலையில் மேலும் இருவர் கைது

UPDATED : நவ 14, 2026 07:38 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:32 PM
சாணார்பட்டி: திண்டுக்கல் அப்பள வியாபாரி கொலை வழக்கில் மேலும் இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திண்டுக்கல் ஆர்.எம்.,காலனியைச் சேர்ந்தவர் வீரபத்திரன் 43, அப்பள வியாபாரி. அக்.,6ல் டூவீலரில் சென்ற இவரை நொச்சிஓடைப்பட்டி அருகே வழிமறித்த காரில் வந்த கும்பல் வெட்டிக்கொலை செய்தது. இச்சம்பவத்தில் தோட்டனுாத்து பகுதியைச் சேர்ந்த 16 வயது சிறுவன் உட்பட 15 பேரை சாணார்பட்டி போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களில் ராஜசேகர், ஆரோக்கிய ஜெட்லி, லிட்டில் பிரான்சிஸ் ராஜ், தேவரூபன், நவீன்குமார், ராஜா ஆகிய 6 பேர் குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் மதுரை சிறையில் அடைக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
இந்நிலையில் இன்ஸ்பெக்டர் பிரபாகரன் தலைமையிலான போலீசார், இக்கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய நாராயணபிள்ளை தோட்டத்தைச் சேர்ந்த ஹேம்நாத் 29, கிழக்கு மரியநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த ஸ்டீபன்ராஜ் 28, ஆகிய இருவரை கைது செய்தனர்.