/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/பஸ்சில் கஞ்சா கடத்திய இருவர் கைது
ADDED : அக் 24, 2026 06:51 AM
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திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் பஸ் ஸ்டாண்டில் டி.எஸ்.பி., கார்த்திக் தலைமையில், இன்ஸ்பெக்டர் வசந்தகுமார், போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வாகனங்களை சோதனை செய்தனர்.
நேற்று அதிகாலை ஈரோட்டில் இருந்து திண்டுக்கல் வந்த அரசு பஸ்சில் இருந்து இரு வாலிபர்கள் கையில் பையுடன் இறங்கினர். விசாரணையில் அவர்கள் திண்டுக்கல் மேற்கு மரியநாதபுரம் சுரேந்திரன் 25, நாகராஜ் 35, என்பதும் கஞ்சா கடத்தி வந்ததும் தெரிந்தது. இருவரையும் கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடம் இருந்து 3 கிலோ கஞ்சாவை கைப்பற்றி விசாரிக்கின்றனர்.