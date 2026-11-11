டூவீலர்கள் மோதல்: 3 வாலிபர்கள் பலி

UPDATED : நவ 10, 2026 10:03 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:59 AM
கன்னிவாடி: திண்டுக்கல் மாவட்டம் செம்பட்டி அருகே டூவீலர்கள் நேருக்குநேர் மோதிய விபத்தில் 3 வாலிபர்கள் பலியாகினர்.
தாடிக்கொம்பு அருகே சுக்காம்பட்டி மணிகண்டன் 30. நிலக்கோட்டையில் இருந்து செம்பட்டிக்கு டூவீலரில் வந்து கொண்டிருந்தார். அப்போது செம்பட்டியில் இருந்து டூவீலரைகுரும்பபட்டி தங்கப்பாண்டி 25, ஓட்ட ஊர்காலன் 22, பின்புறம் அமர்ந்து சென்றார்.
செம்பட்டி நிலக்கோட்டை ரோட்டில் ஒட்டுப்பட்டியில் 2 டூவீலர்களும் நேருக்குநேர் மோதியது.
இவ்விபத்தில் தங்கப்பாண்டி, மணிகண்டன் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தனர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற திண்டுக்கல் ஏ.டி.எஸ்.பி., தெய்வம், செம்பட்டி இன்ஸ்பெக்டர் ஆறுமுகநயினார், எஸ்.ஐ., ஷேக் அப்துல்லா, போலீசார் உயிரிழந்தஇருவரின் உடல்களை கைப்பற்றி திண்டுக்கல் அரசுமருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இவ்விபத்தில் படுகாயம் அடைந்தஊர்காலன் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றிஇறந்தார். செம்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.