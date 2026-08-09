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பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளை பாதுகாக்க ஐ.நா., வலியுறுத்தல்: உலக தொல்குடிகள் தினவிழாவில் தகவல்

பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளை பாதுகாக்க ஐ.நா., வலியுறுத்தல்: உலக தொல்குடிகள் தினவிழாவில் தகவல்

UPDATED : ஆக 09, 2026 07:35 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 07:31 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 07:35 PM ADDED : ஆக 09, 2026 07:31 PM

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சின்னாளபட்டி: காந்திகிராம பல்கலை பழங்குடி மொழிகள் மற்றும் பண்பாட்டு ஆய்வு மையம் சார்பில், வடகரைப்பாறை மலைக் கிராமத்தில் உலக தொல்குடிகள் தினவிழா நடந்தது. கிராம தலைவர் சுப்பிரமணி தலைமை வகித்தார். பல்கலை பேராசிரியர் முத்தையா துவக்கி வைத்தார்.

அவர் பேசுகையில், தொல்குடி மக்களுக்கு கல்வி, மருத்துவம், வாழ்வாதார வசதிகளை மேம்படுத்த அரசு நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்தாண்டின் முக்கிய கருத்தாக, மூத்த பழங்குடி பெண்கள் பாரம்பரியமாக மேற்கொண்டு வரும் மருத்துவ அறிவு முறைகளை சேகரித்து பாதுகாக்க ஐ.நா., சபை வலியுறுத்தியுள்ளது. மலைப் பகுதிகளில் வாழும் பழங்குடி மக்கள், மருத்துவ மூலிகை முறைமைகளை பாதுகாத்து பயன்படுத்துவதில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். வனம் அளிக்கப்படுவதால், மூலிகைகளும் அழிந்து வருகின்றன. தொல்குடி மக்களை பாதுகாப்பதன் மூலம், பழமையான மருத்துவ முறைகளையும் பாதுகாக்க வாய்ப்பு உருவாகும்.'', என்றார்.

ரெட்டியார்சத்திரம் ராமலிங்கம்பட்டி பாதாள செம்பு முருகன் கோயில் அறக்கட்டளை சார்பில் பழங்குடி மக்களுக்கு நல உதவிகளும், பள்ளி குழந்தைகளுக்கு எழுது பொருட்களும் வழங்கப்பட்டன. விழாவில் பழங்குடி மக்களின் பாரம்பரிய இசை, கலை நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன. ஆய்வாளர்கள் டிக்சன், சிவக்குமார், விஜய் தலைமையிலான குழுவினர் ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர்.

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