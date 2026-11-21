நிபந்தனை இன்றி அனைத்து பயிர்க்கடன்கள் தள்ளுபடி: குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் கோரிக்கை
நிபந்தனை இன்றி அனைத்து பயிர்க்கடன்கள் தள்ளுபடி: குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 20, 2026 07:22 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:16 PM
திண்டுக்கல்: ‘பயிர்க்கடனுக்கு தங்க நகைகளை உத்தரவாதமாக கோருவதை நிறுத்த வேண்டும்; எவ்வித நிபந்தனைகளும் இன்றி அனைத்து பயிர்க்கடன்களையும் தள்ளுபடி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என குறைதீர்வு கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர்.
திண்டுக்கல் கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நடந்தது. கலெக்டர் துர்கா தலைமை வகித்தார். டி.ஆர்.ஓ., ஜெயபாரதி, வேளாண் இணை இயக்குநர் கோவிந்தராசு, கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் நாகேந்திரன் உள்ளிட்ட துறை சார்ந்த அலுவலர்கள், பணியாளர்கள், விவசாயிகள், விவசாயிகள் சங்க பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில் நடந்த விவாதம்:
நல்லசாமி, விவசாயி: ஒட்டன்சத்திரம் துணை மின்நிலையத்தில் இருந்து மார்க்கம்பட்டி மின் வழித்தடத்தில் அடிக்கடி மின்தடை ஏற்படுகிறது. இதனால் பயிர்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சும் பணி தடைபடுகிறது.
கலெக்டர்: தடையின்றி மின்சாரம் வழங்க உத்தரவிடப்படும்.
பொன்னுச்சாமி, விவசாயி: ரெட்டியார்சத்திரம் கதிரையன் குளத்தை துார்வார வேண்டும். கிராமப்புற நீர்நிலைகளில் குப்பை கொட்டப்படுவதால் தண்ணீர் மாசடைகிறது.
ராஜேந்திரன், மாநிலச் செயலாளர், நீரினை பயன்படுத்துவோர் சங்கம்: அனைத்து விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன்களை நிபந்தனை இன்றி தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்.
கலெக்டர்: இது அரசின் கொள்கை முடிவு. இருப்பினும் உங்கள் கோரிக்கை அரசுக்கும் தெரிவிக்கப்படும்.
வீரய்யா, விவசாயி, குஜிலியம்பாறை: தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் பயிர்க்கடன் வழங்கும்போது உத்தரவாதமாக நகைகளை கேட்பது நிறுத்தப்பட உத்தரவிட வேண்டும்.
செல்லம், விவசாயி: வத்தலக்குண்டு காந்திநகர் முதல் ஆசாபட்டி வரை கழிவுநீரானது மஞ்சளாற்றில் கலந்து வருகிறது. மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம், நீர்வளத்துறை நடவடிக்கை எடுத்தும் மீண்டும் ஆற்றில் கழிவுநீர் கலப்பது தொடர்கிறது.
கலெக்டர்: நவ.,30க்குள் நடவடிக்கை எடுத்ததற்கான முழு அறிக்கையை பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் சமர்பிக்க வேண்டும்.
ராமசாமி, விவசாயி, சத்திரபட்டி: ஆலம்பாடி சத்திரபட்டியில் புதிய கால்நடை மருத்துவனை துவங்க வேண்டும். விபி ஜி ராம்ஜி திட்ட பணியாளர்கள் விரைவில் பணி முடிந்து வீடு திரும்ப நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ரவிச்சந்திரன், இணை இயக்குனர், கால்நடை பராமரிப்புத்துறை: எழுத்துப்பூர்வ மனு அளித்தால், ஆய்வு செய்து மருத்துவமனை துவங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
கலெக்டர்: விபி ஜி ராம்ஜி திட்டப் பணிகளில் வருகை பதிவேடு புகைப்படத்துடன் ஆன்லைன் பதிவாக உள்ளது. இதில் சலுகை வழங்க இயலாது.
ராமச்சந்திரன், விவசாயி: சாணார்பட்டி பகுதியில் உள்ள குளங்கள், தடுப்பணைகளில் சேதமடைந்த மதகுகளை சீரமைக்க வேண்டும்.
ஜான்பீட்டர், விவசாயி: தவசிமடை பகுதியில் காட்டுமாடு உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் தொல்லை அதிகரித்துள்ளது. வேளாண் சாகுபடி பணிகள் பாதிக்கப்படுகின்றன.
குணசேகரன், விவசாயி, பழநி: பழநி பொருந்தலாறு அணையில் 10 நாட்கள் பெய்த மழையால் 60 சதவீத நீர் கையிருப்பு உள்ளது. எங்கள் பகுதி விவசாயிகள் மட்டும் இன்றி அனைவரும் பயனடையும் வகையில் நீரை பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும்.
கலெக்டர்: மதிப்பீடு, நீர்வளத்துறை உத்தரவின் அடிப்படையிலும், தற்போதைய தேவை கருதியும் பகிர்ந்தளிக்க அறிவுறுத்தப்படும்.
தங்கராஜ், விவசாயி: கொழுமங்கொண்டானில் நவ.,1ல் நடந்த கிராம சபை கூட்டத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட 15 தீர்மானங்கள் இதுவரையில் நிறைவேற்றப்படவில்லை.
இவ்வாறு விவாதம் நடந்தது.
தொடர்ந்து பயிர்க்கடன் விதிமுறைகள் அரசாணை நகல், பிரதம மந்திரியின் பயிர் காப்பீடு திட்டம் தொடர்பான துண்டு பிரசுரங்கள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டன.
எஸ்.பி., கவனத்திற்கு...
நொச்சிஓடைபட்டி விவசாயி சங்கரசுப்பு பேசுகையில், ‘சேவல் சண்டை போட்டிகள் முறையின்றி நடத்தப்படுகின்றன. பங்கேற்க வருவோர் காலநேரமின்றி தோட்டங்களில் சுற்றித்திரிகின்றனர். விவசாயிகள் எச்சரித்தும் போலீசார் தயவில் இம்மாதிரியான போட்டிகள் தொடர்ந்து நடத்தப்படுகின்றன. பெயரளவில் இல்லாமல் தகுந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்க போலீசாருக்கு எஸ்.பி., அறிவுறுத்தல் வழங்க வேண்டும். அதற்கு பதிலளித்த கலெக்டர், எழுத்துப்பூர்வ புகார் வழங்கினால் எஸ்.பி.க்கு பரிந்துரைக்கிறேன் என்றார்.