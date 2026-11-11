கட்டுப்பாடற்ற சரக்கு வாகனங்களால் நெரிசல்: பழநி நகர மக்கள் தினம் தினம் அவதி
கட்டுப்பாடற்ற சரக்கு வாகனங்களால் நெரிசல்: பழநி நகர மக்கள் தினம் தினம் அவதி
UPDATED : நவ 10, 2026 10:03 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:58 AM
பழநி: பழநி நகருக்குள் சரக்கு வாகனங்கள் நேர கட்டுப்பாடின்றி நுழைந்து கடைகளில் பொருட்களை ஏற்றி, இறக்குவதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இதனால் பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் சிக்கித் தவிப்பது தொடர்கிறது.
பழநி நகரில் காந்தி மார்க்கெட் ரோடு, ராஜாஜி ரோடு, ஆர்.எப்.,ரோடு, கான்வென்ட் ரோடு, மூலக்கடை ஆகிய பகுதிகளில் வணிக நிறுவனங்கள், கடைகள் அதிகம் உள்ளன. இந்த கடைகளுக்கு பொருட்களை கொண்டு வரும் சரக்கு வாகனங்களால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவது தொடர்ந்தது.
இதனை தவிர்க்க சில மாதங்களுக்கு முன்பு காலை 11:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 மணி வரையிலும், இரவு 9:00 மணி முதல் காலை 7:00 மணி வரையிலும் அனுமதி வழங்கி போலீசாரால் நேர நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது.
ஆனால் இந்த நேர நிர்ணயத்தை யாரும் கடைபிடிப்பதில்லை. பரபரப்பான நேரங்களில் கடைகளில் சரக்குகளை இறக்கும் வாகனங்களால் தினமும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
குறிப்பாக பள்ளி, கல்லுாரிக்கு செல்லும் நேரங்களில் வாகனங்கள் முக்கிய ரோடுகளில் நின்று இடையூறு செய்வதால் மாணவர்கள் உட்பட அனைவரும் பாதிப்படைகின்றனர்.
கடைகள் முன் பார்க்கிங்
ஸ் ரீதர், வழக்கறிஞர், பழநி: சரக்கு வாகனங்களை நகருக்குள் இயக்க போலீசார் நேரம் நிர்ணயித்திருந்தனர்.
அதை யாரும் கடைபிடிப்பதில்லை. முக்கிய ரோடுகளில் பார்க்கிங் வசதி இல்லாத நிலையில் வணிக வளாகங்கள் முன் வாகனங்களை நிறுத்தி உள்ளனர்.
இதனால் கார் போன்ற வாகனங்கள் செல்வதற்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக சரக்கு வாகனங்களை நிறுத்தி வைத்து பொருட்களை இறக்குவதால் முக்கிய ரோடுகளில் அதிகமாக நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் சிரமம் அடைகின்றனர்.
மற்றொ ரு ரோ டு
அமைக்கப்படுமா
ராஜா முஹமது, அறக்கட்டளை தலைவர், பழநி: பழநி காந்தி ரோட்டில் கனரக வாகனங்களை நேர கட்டுப்பாடின்றி நிறுத்தி சரக்கு இறக்குவதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
வணிக வளாகங்கள் அதிகம் உள்ள நிலையில் பாதிப்பு ஏற்படாமல் பொருட்களை இறக்கி, ஏற்றும் நேரத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும்.
காந்தி ரோட்டிற்கு இணையாக மற்றொரு ரோடு அமைத்தால் போக்குவரத்து நெரிசல் இன்றி சரக்கு வாகனங்களை கையாள்வது எளிமையாக இருக்கும். இதனை போலீசார், அதிகாரிகள் செயல் படுத்த வேண்டும்.