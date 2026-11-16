நான்கு வழிச்சாலை பணி தீவிரப்படுத்த வலியுறுத்தல்

UPDATED : நவ 15, 2026 05:56 PM
ADDED : நவ 15, 2026 05:54 PM
வத்தலக்குண்டு: ‘வத்தலக்குண்டு அம்மையநாயக்கனுார் நான்கு வழிச்சாலை பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்.’ என, பொது மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
தேர்தலுக்கு முன்பாக அறிவிக்கப்பட்ட அம்மைநாயக்கனுார் வத்தலக்குண்டு ரோடு ரூ.55 கோடியில் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. அம்மைநாயக்கனுார் சிலுக்குவார்பட்டி வரையிலான பணிகள் நிறைவு பெற்றுள்ளன. சிலுக்குவார்பட்டியில் இருந்து நிலக்கோட்டை வரை உள்ள ரோடு 80 சதவீத பணிகள் முடிவடைந்து உள்ளன. நிலக்கோட்டையில் இருந்து மல்லணம்பட்டி வரையிலான ரோடு முடியும் தருவாயில் உள்ளன. மல்லணம்பட்டியில் இருந்து வத்தலக்குண்டு வரை உள்ள ரோட்டில் உள்ள பாலங்கள் அகலப்படுத்தும் பணி நடந்து வருகின்றன. மேலும் மின்கம்பங்கள் ரோடு ஓரத்திலேயே அமைந்துள்ளதால் ரோடு பணி அரைகுறையாக நடந்து வருகிறது. பால வேலைகளை விரைவில் முடித்து மின்கம்பங்களை அகற்றி ரோடு பணியை முழுமைப்படுத்த வேண்டும் என, பொது மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.