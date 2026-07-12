உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அலட்சியத்தால் காலி நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பு: வளர்ச்சி பணிகளுக்கான ஒதுக்கீடு கபளீகரமாகும் அவலம்
உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அலட்சியத்தால் காலி நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பு: வளர்ச்சி பணிகளுக்கான ஒதுக்கீடு கபளீகரமாகும் அவலம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 02:01 AM
காலியிடங்களை குடியிருப்பு பகுதிகளாக வரன்முறைபடுத்த பேரூராட்சி, நகராட்சி, மாநகராட்சி பகுதிகளில் தமிழ்நாடு நகர ஊரமைப்பு பிரிவில் மனைப்பிரிவு அங்கீகாரம் பெற வேண்டியுள்ளது.
இதற்கான விதிமுறைப்படி சம்பந்தப்பட்ட நிலத்தின் 10ல் ஒரு பகுதி நிலம் உள்ளாட்சி பிரிவுகளுக்கு தானமாக வழங்கப்படுகிறது. 23 அடிக்கு குறைவில்லாத அகலத்தில் ரோடு, கழிவுநீர் கால்வாய், மின்கம்பம் போன்றவை அமைக்க 3ல் ஒரு பங்கு இடம் ஒதுக்கப்படுகிறது.
ரோடு தவிர பூங்கா, தண்ணீர் தொட்டி, வணிக வளாகம் உள்ளிட்ட கட்டமைப்புகளுக்கு இடம் வழங்க வேண்டும். இதன்படி சம்பந்தப்பட்ட உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு காலி இடத்தை தான செட்டில்மென்ட் மூலம் ஒதுக்கீடு செய்து வழங்குகின்றனர்.
ஆனால் வழக்கம்போல் அரசு சொத்துக்களை பராமரிப்பதில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் அலட்சியப்போக்கு இதுபோன்ற காலியிடங்களை பாதுகாப்பதிலும் நீடிக்கிறது.உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் வளர்ச்சிப் பணிகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் உரிய கட்டமைப்பு பல ஆண்டுகளாக ஏற்படுத்தப்படாத சூழல் உள்ளது. வருவாய் இல்லாத கட்டமைப்பு, நிதி ஆதாரம் இல்லை உள்ளிட்ட காரணங்களை கூறி சம்பந்தப்பட்ட காலியிடங்களை பராமரிக்கவோ கண்காணிக்கவோ உள்ளாட்சி அமைப்புகள் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை.
இதுபோன்ற சூழலை பயன்படுத்தி அரசியல், அதிகார செல்வாக்கு மூலம் பல உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் காலியிடங்கள் ஆக்கிரமிப்புக்கு உள்ளாகி வருகின்றன. இவற்றில் சில இடங்களுக்கு போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து நிரந்தர உரிமையாளர்களாகவும் மாறியுள்ளதாக புகார்கள் தொடர்கின்றன.
உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான கட்டடங்கள், காலியிட பராமரிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம். மாவட்ட நிர்வாகம் இவற்றை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்த முன்வர வேண்டும்.