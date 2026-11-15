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சொந்த கட்டடம் இல்லாத வி.ஏ.ஓ., அலுவலகங்கள்

சொந்த கட்டடம் இல்லாத வி.ஏ.ஓ., அலுவலகங்கள்

UPDATED : நவ 14, 2026 06:54 PM

ADDED : நவ 14, 2026 06:52 PM

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UPDATED : நவ 14, 2026 06:54 PM ADDED : நவ 14, 2026 06:52 PM

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வடமதுரை: வடமதுரை பகுதியில் சில வி.ஏ.ஓ., அலுவலகங்கள் சொந்த கட்டடத்தை இழந்த நிலையில் இரவல், வாடகை இடங்களில் செயல்படுகின்றன.

வடமதுரை பேரூராட்சிக்கான வி.ஏ.ஓ., அலுவலகம் பஸ் ஸ்டாப் அருகில் செயல்பட்டு வந்தது. ஓடுகளாலான கூரை கொண்ட இக்கட்டடம் பழமையானது. 2007ல் பெய்த கனமழையால் கட்டடத்தின் ஒரு பகுதி சுவர் சரிந்தது. இதனால் அலுவலகம் வடக்கு ரத வீதியில் இருக்கும் வருவாய் ஆய்வாளர் குடியிருப்பிற்கு மாறியது. இங்கு போதிய இட வசதியின்றி சிரமப்படும் நிலை உள்ளது.

இதுபோல் வேல்வார்கோட்டை, தென்னம்பட்டி, பிலாத்து வி.ஏ.ஓ., அலுவலகங்களும் சிதிலமான நிலையில் புதிய அரசு கட்டடம் இல்லாமல் இரவல், வாடகை இடங்களில் இயங்குகின்றன.

சொந்த கட்டடம் இல்லாத வி.ஏ.ஓ., அலுவலகங்களுக்கு கட்டடம் கிடைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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