பழநி – ‘கொடை’ வழித்தடத்தில் வாகனங்கள் செல்ல தடை: இரும்புத் தடுப்பு வைத்து போலீசார் கண்காணிப்பு
பழநி – ‘கொடை’ வழித்தடத்தில் வாகனங்கள் செல்ல தடை: இரும்புத் தடுப்பு வைத்து போலீசார் கண்காணிப்பு
UPDATED : அக் 25, 2026 08:20 PM
ADDED : அக் 25, 2026 08:16 PM
பழநி:
பழநியில் இருந்து சுற்றுலாப் பயணிகள் கொடைக்கானல் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து கொடைக்கானல் ரோட்டில் போலீஸார் தடுப்புகள் அமைத்து வாகனங்களை திருப்பி அனுப்புகின்றனர்.
கொடைக்கானல் மலைப் பகுதியில் பெய்து வரும் மழை காரணமாக ரோடுகளில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை சரி செய்யும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இந்நிலையில் கொடைக்கானல் சுற்றுலாப் பயணிகள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பழநி கோயிலுக்கு வந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் பழநி வழியாக கொடைக்கானல் ரோட்டில் செல்ல முயன்றனர். இரவு நேரத்தில் வாகனங்கள் செல்ல முற்றிலும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பகல் நேரத்தில் கொடைக்கானல் ரோட்டில் பாதிப்பு உள்ளதால் பழநி அடிவாரம் போலீசார், சிவகிரி பட்டி பைபாஸ் ரோடு, கொடைக்கானல் ரோடு சந்திப்பு பகுதியில் இரும்பு தடுப்புகள் அமைத்து வாகனங்களை திருப்பி அனுப்பி வருகின்றனர். இதனால் வெளி மாநில வெளியூர் பக்தர்கள் மாற்று வழியில் திரும்பிச் சென்றனர்.