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கொடைக்கானலில் 12 மீ.,க்கு மேல் நீளமுள்ள வாகனங்களுக்கு தடை

கொடைக்கானலில் 12 மீ.,க்கு மேல் நீளமுள்ள வாகனங்களுக்கு தடை

UPDATED : நவ 05, 2026 11:55 PM

ADDED : நவ 04, 2026 08:00 PM

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UPDATED : நவ 05, 2026 11:55 PM ADDED : நவ 04, 2026 08:00 PM

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கொடைக்கானல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் 12 மீ.,க்கு மேல் நீளமுள்ள பயணிகள், சரக்கு வாகனங்கள் செல்வதற்கு டிச.1 முதல் தடை விதிக்கப்படுவதாக கலெக்டர் துர்கா அறிவித்தார்.

அதன்படி காட்ரோடு- – கொடைக்கானல், அய்யம்பாளையம்- – சித்தரேவு, தாண்டிக்குடி- – கொடைக்கானல், தருமத்துப்பட்டி- – பன்றிமலை, ஒட்டன்சத்திரம்- – பாச்சலுார், கொடைக்கானல்- – பழநி, கொடைக்கானல் – பெரியகுளம் அடுக்கம் ரோடுகளில் செல்ல வாகனங்களுக்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது.

12 மீ.,க்கு குறைவான நீளமுள்ள பயணிகள், சரக்கு வாகனங்களை பொதுமக்கள், வியாபாரிகள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என கலெக்டர் தெரிவித்துள்ளார்.

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