கால்நடை மருத்துவமனைகளில் தொற்றுநோய் மருந்துகள் தட்டுப்பாடு: வெளியில் அதிக விலைக்கு வாங்கும் விவசாயிகள் தவிப்பு
கால்நடை மருத்துவமனைகளில் தொற்றுநோய் மருந்துகள் தட்டுப்பாடு: வெளியில் அதிக விலைக்கு வாங்கும் விவசாயிகள் தவிப்பு
UPDATED : நவ 01, 2026 02:44 AM
ADDED : அக் 31, 2026 05:14 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்ட அரசு கால்நடை மருத்துவமனைகள், கிளை மருந்தகங்களில் தீவிர தொற்று நோய்களுக்கான மருந்துகள் இருப்பு இல்லாததால் கால்நடை வளர்ப்போர், விவசாயிகள் வெளியில் அதிக விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
மாவட்டத்தில் விவசாயத்திற்கு அடுத்தபடியாக கால்நடை வளர்ப்பே ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்களின் முக்கிய வாழ்வாதாரமாக உள்ளது. கால்நடை மருத்துவமனைகளுக்கு தினமும் நுாற்றுக்கணக்கான கால்நடைகள் சிகிச்சைக்காக அழைத்து வரப்படுகின்றன.
சாதாரண காய்ச்சல், செரிமானக் கோளாறு, கழிச்சல் நோய் போன்றவற்றுக்கு மட்டுமே மருந்துகள் வழங்கி சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. ஆனால் கால்நடைகளின் உயிரைப் பறிக்கும் மஞ்சள் காமாலை, ஒட்டுண்ணிகளால் பரவும் உண்ணிக் காய்ச்சல் உள்ளிட்ட தொற்று நோய்களுக்கு அரசு மருத்துவமனைகளில் மருந்துகள் கிடைப்பதில்லை என கால்நடை வளர்ப்போர் குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கின்றனர்.
தீவிர நோய் பாதித்த கால்நடைகளுக்கு டாக்டர்கள் எழுதித் தரும் மருந்துச் சீட்டை கொண்டு தனியார் மெடிக்கல் கடைகளில் ஆயிரக்கணக்கில் பணம் செலவழித்து மாத்திரைகள், ஊசி மருந்துகளை வாங்கி வரவேண்டிய நிலை உள்ளது. இது அரசு மருத்துவமனைகளை நம்பி வரும் ஏழை விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் நிதிச்சுமையை ஏற்படுத்துகிறது.
உண்ணிக் காய்ச்சல் தீவிரமடைந்தால் 24 முதல் 48 மணி நேரத்திற்குள் ரத்த சிவப்பு அணுக்கள் அழிக்கப்பட்டு மஞ்சள் காமாலை ஏற்பட்டு கால்நடைகள் உயிரிழக்கின்றன. மருந்து கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டால் இறப்பு விகிதம் அதிகரிக்கும். ஒரு கறவை மாட்டின் விலை ரூ.60 ஆயிரம் முதல் ரூ.1 லட்சம் வரை விற்கும் நிலையில் அவை இறந்தால் விவசாயக் குடும்பங்கள் நிர்கதியாகிவிடும். இந்நோய்களால் பாதிக்கப்படும் பசுக்கள், எருமைகளின் பால் உற்பத்தி குறைகிறது.
கால்நடை பராமரிப்புத் துறை விதிகளின்படி நோய்களால் பாதிக்கப்படும் கால்நடைகளுக்கு உடனடியாக முதலுதவி, உயிர் காக்கும் சிகிச்சை அளிப்பது மருத்துவமனைகளின் முதன்மைக் கடமையாகும். உண்ணிக் காய்ச்சலுக்கு பயன்படும் டைமினசீன் அசிட்டுரேட், ஆக்சிடெட்ராசைக்ளின், கல்லீரலைப் பாதுகாக்கும் டானிக், குளுக்கோஸ் ஆகிய மருந்துகள் எப்போதும் கைவசம் இருப்பு வைக்க வேண்டும்.வழக்கமான விநியோகத்தில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டாலும் மாவட்ட நிர்வாகம், மண்டல இணை இயக்குநர் அலுவலகம் மூலமாக அவசர கால கொள்முதல் நிதி ஒதுக்கி இம்மருந்துகளை வாங்கிப் பராமரிக்க வேண்டும்.
விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரமாக இருக்கும் கால்நடைகளின் உயிரைக் காப்பாற்ற மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு கால்நடை மருத்துவமனைகளிலும் மஞ்சள் காமாலை, உண்ணிக் காய்ச்சல் உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான தொற்றுநோய், ஒட்டுண்ணி நோய்களுக்கான மருந்து, மாத்திரைகளை போதிய அளவில் இருப்பு வைக்க மாவட்ட நிர்வாகமும், கால்நடை பராமரிப்புத் துறையும் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கால்நடை வளர்ப்போர் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.