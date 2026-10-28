பழநி முருகன் கோயில் பிரசாதம் விலை உயர்வுக்கு வி.எச்.பி., கண்டனம்
பழநி முருகன் கோயில் பிரசாதம் விலை உயர்வுக்கு வி.எச்.பி., கண்டனம்
UPDATED : அக் 27, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:55 PM
பழநி: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி முருகன் கோயில் பிரசாதம் விலை உயர்வுக்கு விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் திருக்கோயில் திருமடங்கள் மாநில அமைப்பாளர் செந்தில்குமார் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் கூறியுள்ளதாவது : பழநி முருகன் கோயில் தமிழகத்தில் அதிக வருவாய் உள்ள கோயிலாக அரசு அறிவித்துள்ள நிலையில் இங்கு பிரசாத கடையில் விற்கப்படும் லட்டு, அதிரசம், முறுக்கு, தேன்தினைமாவு, சக்கரைபொங்கல், புளியோதரை ஆகியவற்றின் தரத்தை காரணம் காட்டி விலையற்றம் செய்வது ஏற்கத்தக்கது அல்ல. பக்தர்களுக்கு தரமான பிரசாதம் வழங்க வேண்டிய பொறுப்பு கோயில் நிர்வாகத்திற்கு உள்ளது.
சில மாதங்களுக்கு முன்பு பழநி கோயிலுக்கு வந்திருந்த ஹிந்து சமய அறநிலைத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் கடந்த ஆட்சியில் இக்கோயிலை வர்த்தக மையமாக மாற்றி உள்ளதாக குற்றம்சாட்டினார். தற்போது இந்த பிரசாத பொருட்களின் விலையேற்றம் கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியை போல் வர்த்தக மையமாக தான் உள்ளதை காட்டுகிறது. பிரசாத பொருட்களின் விலையேற்றத்தை திரும்ப பெற வேண்டும் என கூறியுள்ளார்.