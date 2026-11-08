திண்டுக்கல் தொழில் உரிமையாளர் வீடுகள் அலுவலகத்தில் விஜிலென்ஸ் 'ரெய்டு'
திண்டுக்கல் தொழில் உரிமையாளர் வீடுகள் அலுவலகத்தில் விஜிலென்ஸ் 'ரெய்டு'
UPDATED : நவ 07, 2026 02:56 AM
ADDED : நவ 06, 2026 08:47 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் தொழில் உரிமையாளர் ரத்தினம் வீடுகள், அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் இன்று (நவ.,6) ஏழரை மணி நேரம் நடத்திய சோதனையில் முக்கிய ஆவணங்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
திண்டுக்கல் ஜி.டி.என்., ரோடு தொழில் உரிமையாளர் ரத்தினம் 65. இவரது 2 வீடுகள், அலுவலகத்தில் இன்று காலை 7:45 மணிக்கு 5 வாகனங்களில் வந்த லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் 20 பேர் கொண்ட குழுவினர் சோதனை நடத்தினர். திண்டுக்கல் டி.எஸ்.பி., நாகராஜன் தலைமையில் அலுவலகத்திலும், தேனி டி.எஸ்.பி., முத்துராஜா, திண்டுக்கல் இன்ஸ்பெக்டர் பழனிச்சாமி தலைமையில் 2 வீடுகளிலும் சோதனை நடத்தப்பட்டது.
காலை 7:45 மணிக்கு துவங்கி மதியம் 3:00 மணி வரை ஏழரை மணி நேரம் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் பல முக்கிய ஆவணங்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
போலீசார் கூறுகையில், 'கடந்த ஆட்சி காலத்தில் திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை உட்பட பல மாவட்டங்களில் மணல் குவாரிகள் நடத்தியதில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக புகார்கள் வந்தது. சென்னை சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்துகின்றனர். இவ்வழக்கின் அடிப்படையில் திண்டுக்கல்லில் மணல் குவாரி நடத்திய தொழிலதிபர் ரத்தினம் வீடுகள், அலுவலகத்தில் சோதனை நடத்தப்பட்டது. இதில் பறிமுதல்செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் சென்னை சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் வசம் ஒப்படைக்கப்படும்' என்றனர்.
சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் நடந்தது தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தொழில் உரிமையாளர் ரத்தினம் வீடு, அலுவலகத்தில் ஏற்கனவே 2 முறை சோதனை நடத்தி உள்ளனர். அப்போதும் சில முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன.
ரத்தினத்தின் 2வது மகன் வெங்கடேஷ் திண்டுக்கல் மாநகராட்சி 17-வது வார்டு கவுன்சிலராக உள்ளார். சுயேச்சையாக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று தி.மு.க.,வில் இணைந்தார். தற்போது அக்கட்சியில் இருந்து த.வெ.க.,வில் இணைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.