/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/வெற்றிப்பயணம் :புதிய பஸ்கள் துவக்க விழா
ADDED : அக் 17, 2026 07:00 PM
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திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை வழித்தடங்களில் புதிய பஸ்கள் துவக்க விழா நடந்தது.
திண்டுக்கல் பஸ் ஸ்டாண்ட், நிலக்கோட்டை வழித்தடத்தில் இயங்கி வந்த பழைய பஸ்களுக்கு பதிலாக 4 புதிய நகர் பஸ்கள் துவக்க விழா நேற்று நடந்தது. கலெக்டர் துர்கா, எம்.பி., சச்சிதானந்தம் தலைமை வகித்து புதிய பஸ்களை கொடிசைத்து துவக்கி வைத்தனர்.
‘வெற்றிப்பயணம்’ திட்டத்தின் கீழ் திண்டுக்கல் – நிலக்கோட்டை, வத்தலக்குண்டு – நிலக்கோட்டை, வத்தலக்குண்டு – கொடைரோடு ஆகிய வழித்தடங்களில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக இயக்கப்பட்டன.
எம்.எல்.ஏ., அய்யனார், போக்குவரத்துக் கழக திண்டுக்கல் மண்டல பொதுமேலாளர் முத்துகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.