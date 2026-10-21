விஜயதசமி விழா: அம்பு போடும் நிகழ்வில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று தரிசனம்-
விஜயதசமி விழா: அம்பு போடும் நிகழ்வில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று தரிசனம்-
ADDED : அக் 21, 2026 12:03 AM
திண்டுக்கல்: மாவட்ட கோயில்களில் விஜயதசமியை முன்னிட்டு சிறப்பு வழிபாடுகளுடன் விமர்சையாக நடந்த மகிஷாசூரன் வதம், அம்பு போடும் நிகழ்வில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் பெற்றுச் சென்றனர்.
தீமை அழியவும், நன்மைகள் பெருகவும், கல்வி, புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கவும் விஜயதசமி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. நவராத்திரி விழாவின் 10ம் நாள் மகிஷாசூரனை துர்க்கை வதம் செய்து தேவர்களையும் உலக மக்களையும் காத்த நாளாகவும், தீமையை தர்மம் வென்ற நாளாகவும் இது போற்றப்படுகிறது.விஜயதசமியை முன்னிட்டு மாவட்டத்தில் ஆன்மிகம், பண்பாடு, கல்வி சார்ந்த பல்வேறு சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன.
தொழில் நகரான திண்டுக்கல்லில், புதிய கடைகள், வணிக நிறுவனங்கள், கைத் தொழில்கள், புதிய வாகனங்களை இயக்க நினைத்தவர்கள் நேற்று புதிதாக தொழில் துவங்கி சிறப்பு பூஜைகள் செய்து வழிபட்டனர். நகரின் முக்கிய வழிபாட்டுத் தலங்களில் ஒன்றான அபிராமி அம்மன் கோயிலில், அன்னை மகிஷாசூரமர்த்தினியாக வேடமணிந்து மகிஷாசூரனை வதம் செய்யும் நிகழ்வும், அதன் தொடர்ச்சியாக ‛அம்பு போடும்’ பாரம்பரிய நிகழ்வும் வெகு விமர்சையாக நடந்தது. இதுபோல் மலையடிவார பத்ரகாளியம்மன் கோயிலில் மகிஷாசூரவதம் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர்.
முக்கிய ஆன்மிகத் தலங்களான கோட்டை மாரியம்மன் கோயில், நன்மை தரும் 108 விநாயகர் கோயில், ரயிலடி சித்தி விநாயகர் கோயில் போன்றவற்றில் விஜயதசமியை முன்னிட்டு நேற்று காலை முதலே விசேஷ வழிபாடுகள் நடத்தப்பட்டன.ஒன்பது நாட்களாக வைக்கப்பட்டிருந்த பிரம்மாண்ட கொலு பொம்மைகளுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு, விஜயதசமி மாலையில் கொலுக்கள் முறைப்படி கலைக்கப்பட்டன.