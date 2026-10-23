கோயிலை அகற்ற கிராமத்தினர் எதிர்ப்பு

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ADDED : அக் 22, 2026 06:06 PM
எரியோடு: எரியோடு குருக்களையன்பட்டியில் திண்டுக்கல் கரூர் நெடுஞ்சாலையோரம் அப்பகுதியினர் சாலை காளியம்மன் கோயில் அமைத்து வழிபட்டனர். சில ஆண்டுகளுக்கு முன் ரோடு விரிவாக்கப் பணியில் கோயில் அகற்றப்பட்டது. அருகிலேயே நெடுஞ்சாலை இடத்தில் கோயிலை கட்டினர்.
இது மற்றொரு தரப்பினரின் கோயிலுக்கு இடையூறாக இருப்பதாக கருதி காளியம்மன் கோயிலை அகற்ற உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் உத்தரவு பெற்றனர். கடந்தாண்டு நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் அகற்ற முயற்சித்தும் மக்கள் எதிர்ப்பால் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது.
இந்நிலையில் நேற்று வேடசந்துார் நெடுஞ்சாலைத்துறை உதவி கோட்ட பொறியாளர் ராஜன், தாசில்தார் ராஜேந்திரன், டி.எஸ்.பி., சுரேஷ்பாண்டியன், இன்ஸ்பெக்டர் வினோதா உள்ளிட்டோர் இயந்திரங்களுடன் கோயில் அகற்ற வந்தனர். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஊர் மக்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.
பேச்சுவார்த்தையில் ஊர்மக்கள் சார்பிலும் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதால் நவ.,10 வரை கோயிலை அகற்ற வேண்டாம் என்றனர். இதனால் அதிகாரிகள் திரும்பி சென்றனர்.