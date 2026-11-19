UPDATED : நவ 17, 2026 09:55 PM
ADDED : நவ 17, 2026 09:50 PM
வடமதுரை:
கார்த்திகை மாதம் பிறந்ததை முன்னிட்டு வடமதுரை சவுந்தரரராஜப் பெருமாள் கோயிலில் விஷ்ணுபதி புண்ணிய கால வழிபாட்டிற்காக ஏராளமான பக்தர்கள் குவிந்தனர். காலை 6:00 மணிக்கு நடை திறந்ததும் கொடிமரத்தை வணங்கி, மலர்களை சமர்ப்பித்து கோயில் பிரகாரத்தை 27 முறை வலம் வந்து வழிபட்டனர். பின்னர் கோயிலில் வழிபட்டு சென்றனர்.
நத்தம் கோவில்பட்டி அக்ரஹாரம் பாமா, ருக்மணி சமேத வேணுகோபால சுவாமி கோயில் அதிகாலை விஸ்வரூப தரிசனத்துடன் வழிபாடுகள் துவங்கியது. பின்னர் சுவாமிக்கு சிறப்பு திருமஞ்சனம், அலங்காரம், மகா தீபாராதனை நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் விளக்கேற்றி சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
சாணார்பட்டி அருகே வி.மேட்டுப்பட்டி கதிர்நரசிங்க பெருமாள் கோயில், கன்னிவாடி கதிர்நரசிங்க பெருமாள் கோயில், திண்டுக்கல் எம்.வி.எம்., நகர் தென்திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி கோயில், மலையடிவாரம் சீனிவாச பெருமாள் கோயில், தாடிக்கொம்பு சவுந்தரராஜ பெருமாள் கோயில் உட்பட உட்பட மாவட்டத்தில் அனைத்து பெருமாள் கோயில்களிலும் விஷ்ணுபதி புண்ணிய கால சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது.