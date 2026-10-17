கிராமங்களிலும் கழிவுகள் தரம் தேவை: பிரித்தல் விழிப்புணர்வு
கிராமங்களிலும் கழிவுகள் தரம் தேவை: பிரித்தல் விழிப்புணர்வு
UPDATED : அக் 17, 2026 06:07 AM
ADDED : அக் 17, 2026 02:31 AM
வீடுகள், வணிக நிறுவனங்கள், ஓட்டல்கள், சந்தை உள்ளிட்ட இடங்களில் தினசரி சேரும் குப்பைக் கழிவுகள் அந்தந்த உள்ளாட்சி நிர்வாகங்களில் பணிபுரியும் துாய்மை பணியாளர்கள் மூலம் சேகரிக்கப்பட்டு மறு சுழற்சிக்கு அனுப்பப்படுகிறது. ஆனாலும் அதிகரித்து வரும் பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு சுற்றுப்புறச்சூழலை பாதிப்பதுடன், மண்ணின் மக்கும் தன்மையும் மலடாக்குகிறது.
சுற்றுப்புற அசுத்தத்தை கடந்து, புவி வெப்பமயமாதலுக்கும் பிளாஸ்டிக் முக்கிய காரணியாக விளங்குகிறது.
எனவே குப்பைக்கழிவுகளை அவை உருவாகும் இடத்தில் இருந்து தரம் பிரித்து மறுசுழற்சிக்கு அனுப்புவதன் மூலம் சுற்றுப்புறத் துாய்மை, மறு சுழற்சி, உரமாக்கல் உள்ளிட்டவற்றை சிக்கலின்றி செய்ய முடியும்.
இதன்வழியாக தமிழகத்தை முன்மாதிரி மாநிலமாக உருவாக்க முடியும் என கருதி அதற்கான முன்னெடுப்புகளையும், நடவடிக்கைகளையும் அரசு எடுத்தது. அதன் ஒரு பகுதியாக ரோடுகளில் வைக்கப்பட்டிருந்த குப்பைத் தொட்டிகள் அகற்றப்பட்டன. மீண்டும் அவ்விடம் அசுத்தம் அடையாமல் இருக்க சுவர் ஓவியங்கள் தீட்டப்பட்டன.
இம்முயற்சிக்கு ஆரம்பத்தில் கொடுக்கப்பட்ட முக்கியத்துவமும், கண்காணிப்பும் இப்போது இல்லை. குப்பைத் தொட்டிகள் அகற்றப்பட்ட நிலையில் வீடுகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுகள் தெருமுனைகளிலும், சந்திப்புகளிலும், ரோட்ரோங்களிலும் வீசப்படுகின்றன.
வணிக நிறுவனங்களில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் அட்டை கழிவுகள், பழைய தலையணை, மெத்தை, எலக்ட்ரானிக் உதிரிபாகங்கள், குளிர்சாதன பெட்டி பாகங்கள், தெர்மாக்கோல் ஆகியன நெடுஞ்சாலைகள், புறநகர் பகுதிகளில் ரோட்டின் இருபுறங்களிலும் வீசப்படுகிறது. இவற்றை முறையாக அப்புறப்படுத்துவதற்கு பதிலாக தீ வைத்து எரிக்கின்றனர். இதனால் வெளியேறும் கரியமில வாயு, சுற்றுச்சூழலை மாசுப்படுத்துவதுடன் பொதுமக்களின் உடல் நலனுக்கும் கேடு விளைவிக்கிறது.
'குப்பையில்லா தமிழகம், குப்பைத்தொட்டி இல்லா தமிழகம்' என்ற முழக்கத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முயற்சி தற்போது 'டேக் டைவர்ஷன்' எடுத்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியேற்றும் முயற்சியாக மாறி உள்ளது.
அதிக கார்பன் உமிழ்வை தடுக்க குப்பையை தரம் பிரித்து வழங்குவது அவசியம். தற்போது நான்கு வகை கழிவுகளை முறையாக தரம் பிரித்து வழங்குவது குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் அதிகம் நடக்கிறது.
இது நகர் பகுதியோடு நின்றுவிடாமல் மாவட்டத்தின் ஒவ்வொரு கிராம, குக்கிராமத்திற்கும் பரவலாக்க வேண்டும். நகர்புற அழகில்கவனம் செலுத்தும் அதிகாரிகள், கிராமப்புற சுகாதாரத்திலும் பொறுப்பு எடுக்க வேண்டும்.