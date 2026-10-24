ஆத்துார் நீர்த்தேக்கத்திற்கு தண்ணீர் வரத்து துவக்கம்: நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை எதிரொலி
ஆத்துார் நீர்த்தேக்கத்திற்கு தண்ணீர் வரத்து துவக்கம்: நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை எதிரொலி
UPDATED : அக் 23, 2026 09:31 PM
ADDED : அக் 23, 2026 09:26 PM
செம்பட்டி: நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்த மழையால் ஆத்துார் காமராஜர் நீர்த்தேக்கத்திற்கு தண்ணீர் வரத்து ஏற்பட்டுள்ளது.
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் பெரும்பாறை, தாண்டிக்குடி, மஞ்சள்பரப்பு, புல்லாவெளி ஆகியவற்றை நீர்பிடிப்பு பகுதியாக கொண்டு ஆத்துார் காமராஜர் நீர்த்தேக்கம் அமைந்துள்ளது. திண்டுக்கல் மாநகராட்சி, சித்தையன்கோட்டை, சின்னாளபட்டி பேரூராட்சிகள், சில வழியோர கிராமங்களுக்கான முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமாக உள்ளது.
ஆண்டுக்கு 3 முறைக்கும் மேலாக நிரம்பி மறுகால் பாய்ந்தது. கடந்த 3 ஆண்டுகளாக போதிய மழை இல்லாததால் நிரம்பவில்லை. அவ்வப்போது நிலத்தடி நீர்மட்டம் பூஜ்யத்தை எட்டும் நிலை ஏற்பட்டது.
கடந்த 3 மாதங்களாக திண்டுக்கல் மாநகராட்சிக்கான தண்ணீர் பம்பிங் நிறுத்தப்பட்டது. நீர்மட்டம் பூஜ்யத்திற்கும் கீழாக மைனஸ் 20 அடியாக (மொத்த நீர்மட்டம் 24 அடி) இருந்தது.
இந்நிலையில் கடந்த 2 நாட்களாக நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் சாரல் மழை தொடர்கிறது. இதனால் ராஜவாய்க்காலில் கணிசமான அளவு நீர்வரத்து துவங்கியுள்ளது. நேற்று அதிகாலை முதல் ராஜவாய்க்கால் பகுதி விவசாய கண்மாய்களுக்கும், மறுகால் தண்ணீர் நீர்த்தேக்கத்திற்கும் வர துவங்கியுள்ளது.
பெரியாறு, கூழையாற்று ஓடைகளில் நீர்வரத்து ஏற்பட்டுள்ளது. மழை தொடரும் சூழலில் நீர்த்தேக்க நீர்மட்டம் உயர வாய்ப்புள்ளது.