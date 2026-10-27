பரப்பலாறு அணை நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் 12 அடி உயர்வு

UPDATED : அக் 27, 2026 04:19 AM
ADDED : அக் 26, 2026 05:56 PM
ஒட்டன்சத்திரம்: ஒட்டன்சத்திரம் பரப்பலாறு அணையின் நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் 12 அடி உயர்ந்து 57.18 அடியாக உள்ளது.
ஒட்டன்சத்திரம் மலைப்பகுதியில் அமைந்துள்ள பரப்பலாறு அணையில் 90 அடி வரை நீரை தேக்கி வைக்க முடியும். நேற்று (அக்.,25) நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்த கனமழை காரணமாக அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.
இதனால் அணையின் நீர்மட்டம் 45.11 அடியில் இருந்து 12 அடி அதிகரித்து 57.18 அடியாக உயர்ந்துள்ளது. நீர்வரத்து வினாடிக்கு 224 கனஅடியாக உள்ள நிலையில் 3 கனஅடி நீர் ஒட்டன்சத்திரம் நகராட்சியின் குடிநீர் தேவைக்காக வெளியேற்றப்படுகிறது.
அணை நிரம்பினால் கீழ் உள்ள குளங்களுக்கு நீர்வரத்து கிடைக்கும். இதன் மூலம் ஒட்டன்சத்திரம் பகுதியில் உள்ள 2 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலம் பாசனவசதி பெறும் வாய்ப்பு கிட்டும்.
பரப்பலாறு அணை நவம்பர் இறுதியில் அல்லது டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் முழு கொள்ளளவை எட்டுவது வழக்கம். 2024ல் அணை நிரம்பியது.
3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு
நிரம்பிய நல்லதங்காள்
நல்லதங்காள் ஆற்றின் குறுக்கே கொத்தையம் பகுதியில் பெரிய தடுப்பணை உள்ளது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பெய்த கனமழை காரணமாக ஆற்றில் வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டு இன்று (அக்.,26) காலை நல்லதங்காள் அணை நிரம்பி மறுகால் சென்றது. இதன் மூலம் வழியில் உள்ள சிறு சிறு தடுப்பணைகளும் நிரம்பும் என்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்து உள்ளனர்.