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﻿ வீரசின்னம்பட்டியில் பயன்பாட்டிற்கு வந்த குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம்

﻿ வீரசின்னம்பட்டியில் பயன்பாட்டிற்கு வந்த குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம்

PUBLISHED ON : ஜூலை 10, 2026 04:13 AM

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PUBLISHED ON : ஜூலை 10, 2026 04:13 AM

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சாணார்பட்டி: சாணார்பட்டி அருகே வீரசின்னம்பட்டியில் பல மாதங்களாக செயல்படாமல் இருந்த குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் தினமலர் செய்தி எதிரொலியாக மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டது.

வீரசின்னம்பட்டியில் மக்களுக்கு சுகாதாரமான குடிநீர் வழங்கும் பொருட்டு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் ரூ.7.30 லட்சம் மதிப்பில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்பட்டது. பின் ஓராண்டாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்த இந்நிலையம் இயந்திரங்கள் பழுது காரணமாக செயல்படாமல் பூட்டப்பட்டு கிடந்தது.

இதுகுறித்து தினமலர் நாளிதழில் ஜூன் 24ல் படத்துடன் செய்தி வெளியானது. இதன் எதிரொலியாக இயந்திரங்கள் பழுது நீக்கப்பட்டு வீரசின்னம்பட்டி குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் நேற்று முதல் மீண்டும் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது.

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