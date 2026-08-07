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சாக்கடை மீது குடிநீர் விநியோக குழாய் குட்டத்துப்பட்டியில் சுகாதாரக்கேடு

சாக்கடை மீது குடிநீர் விநியோக குழாய் குட்டத்துப்பட்டியில் சுகாதாரக்கேடு

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 05:49 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:01 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 05:49 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:01 PM

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கன்னிவாடி:குட்டத்துப்பட்டியில் சாக்கடை மீது தாழ்வான நிலையில் குடிநீர் விநியோக குழாய் அமைத்துள்ளதால் சுகாதாரக்கேடான சூழல் நீடிக்கிறது.

ரெட்டியார்சத்திரம் ஒன்றியம் குட்டத்துப்பட்டி ஊராட்சியில் ஆவரம்பட்டி, மைலாப்பூர், குட்டத்துப்பட்டி, அனுப்பபட்டி உட்பட 10க்கும் மேற்பட்ட குக்கிராமங்கள் உள்ளன.

இங்கு வணிக நிறுவனங்கள், அதிக வாகனப் போக்குவரத்து, மக்கள் நடமாட்டம் உள்ள மெயின் ரோட்டில் பல தெருக்குழாய்கள் உள்ளன. கு.ஆவரம்பட்டி, மைலாப்பூர், அனுப்பபட்டியில் தெருக்குழாயில் இருந்து வெளிவரும் கழிவுநீர் செல்ல போதிய கால்வாய் வசதி இல்லை. சில தெருக்களில் கால்வாய் இருந்தும் பராமரிப்பின்றி கழிவுகளால் அசுத்தநீர் கடந்து செல்வதில் தடை ஏற்படுகிறது.

பெரும்பாலான கிராமங்களில் சாக்கடை மீது தாழ்வான நிலையில் குடிநீர் விநியோகம் நடக்கிறது. பல இடங்களில் தெருக்குழாய் அருகே கழிவுநீர் தேங்கி சுகாதாரக்கேட்டை ஏற்படுத்துகிறது.

இப்பகுதியினர் கூறுகையில், 'ஜல் ஜீவன் மிஷன் திட்டத்தில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளன. போதிய தண்ணீர் கிடைக்காமல் பிற உபயோகங்களுக்கு விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டியுள்ளது. சுகாதார நடவடிக்கைகளில் ஊராட்சி நிர்வாகம் பல ஆண்டுகளாக மெத்தனம் காட்டுவதால் பலர் பாதித்துள்ளனர்' என்றனர்.

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