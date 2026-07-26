வனவிலங்குகள் தாகம் தீர்க்க தண்ணீர் தொட்டி

UPDATED : ஜூலை 25, 2026 10:20 PM
ADDED : ஜூலை 25, 2026 10:12 PM
குஜிலியம்பாறை:ஆர்.கோம்பை தொப்பியசாமி மலையடிவார பகுதியில் காட்டுமாடு உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் தாகம் தீர்க்க போர்வெல் அமைத்து தண்ணீர் கிடைக்க வனத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ஆர்.கோம்பை தொப்பியசாமி கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் காட்டுமாடு, முயல், மயில் உள்ளிட்டவை ஏராளமாக வாழ்கின்றன. தற்போது நிலவும் கடும் வறட்சி காரணமாக இவை உணவு மட்டுமன்றி தண்ணீரை தேடி மலையடிவார பகுதியில் உள்ள விவசாய தோட்டங்களுக்குள் நுழைந்து விடுகின்றன. வனவிலங்குகளால் விவசாய பயிர்கள் பாதிக்கப்படுவது தொடர்கிறது. எனவே அவற்றின் தண்ணீர் தேவையை நிவர்த்தி செய்வது அவசியமாகிறது.
வனக்குழு தலைவர் தர்மர் கூறுகையில், 'வறட்சிக் காலங்களில் தண்ணீர், உணவைத் தேடி காட்டுமாடுகள் விவசாய தோட்டங்களுக்குள் நுழைவது வாடிக்கையாக உள்ளது. எனவே வனவிலங்குகளின் நலன் கருதி மலையடிவார பகுதிகளில் போர்வெல், குடிநீர் தொட்டி அமைத்தால் வறட்சி காலங்களில் பேருதவியாக இருக்கும். ஊருக்குள் வருவதும் தவிர்க்கப்படும். மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என்றார்.