மணல், மண் திருட்டால் பாழாகும் நீர்நிலைகள்

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ADDED : நவ 05, 2026 05:16 PM
ரெட்டியார்சத்திரம்: ஆத்துார், ரெட்டியார்சத்திரம் ஒன்றியங்களில் குளம், கண்மாய் வரத்து வாய்க்கால் மட்டுமின்றி விவசாய நிலங்களிலும் கட்டுப்பாடற்ற மணல், மண் கொள்ளை தொடர்கிறது.
இந்த ஒன்றியங்களில் பல நீராதாரங்களின் நீர்பிடிப்பு வழித்தடம், வரத்து வாய்க்கால்கள் தற்போது ஆக்கிரமிப்பு, பராமரிப்பின்றி துார்ந்துள்ளன. அதிகாரிகள் அலட்சியத்தால் மழைநீர் சம்பந்தப்பட்ட நீராதாரங்களை வந்தடைவதில் சிக்கல் நீடிக்கிறது.
விவசாய பயன்பாடு என்ற பெயரில் கரிசல், வண்டல், சவுடு மண், செம்மண், கிராவல், மணல் போன்றவை முறைகேடாக நீர்நிலைகளில் இருந்து திருடப்பட்டு வருகிறது. இதனால் பெரும்பாலான நீர்நிலைகள் பாதாள குழிகளுடன் விபத்து அபாயத்துடன் நிலத்தடி நீர்மட்ட பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.
ரெட்டியார்சத்திரம் சமூக ஆர்வலர்கள் சிலர் கூறியதாவது:
வணிக உபயோகத்திற்காக கண்மாய் புறம்போக்கு நிலங்களில் செம்மண், கிராவல், வண்டல் மண் திருட்டு வாடிக்கையாகிவிட்டது. பொக்லைன் இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி டிராக்டர், டிப்பர் லாரிகள் மூலம் மண் விற்பனை நடக்கிறது. லாரி, வேன் போன்ற வாகனங்களுக்கான போலி அனுமதி, நடைச்சீட்டு போன்றவற்றை பயன்படுத்துகின்றனர். மண் திருட்டு தொடர்பாக வருவாய் துறை, போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தாலும் பெயரளவில் சோதனை நடக்கிறது. மண் திருட்டு வாகனங்கள் தப்ப விடப்படுகின்றன. மாவட்ட நிர்வாகம் மண் திருட்டை கட்டுப்படுத்த முன்வர வேண்டும் என்றனர்.