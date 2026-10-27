UPDATED : அக் 27, 2026 04:17 AM
ADDED : அக் 26, 2026 07:47 PM
கொடைக்கானல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் கனமழையால் தொடர்ந்து அருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது.
வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியான கொடைக்கானலில் கனமழை பெய்தது. கடந்த 4 நாட்களில் 270 மி.மீ., மழை பதிவாகியுள்ளது. அடுக்கம் -பெரியகுளம் ரோடு உட்பட ஆங்காங்கே மண் சரிவு உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன.
சில மாதங்களாக வறண்ட வானிலை நீடித்து நீர்வரத்து குறைந்த அருவிகளில் தண்ணீர் தற்போது ஆர்ப்பரிக்கின்றன. குறிப்பாக இங்குள்ள வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி, அஞ்சு வீடு அருவி, டைகர் சோலை, வட்டக்கானல், புலவிச்சாறு, தலையாறு, பாம்பார்புரம் உள்ளிட்ட அருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது. இது சுற்றுலாப் பயணிகளை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது. மேலும் மலையடிவாரப் பகுதியில் உள்ள அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.