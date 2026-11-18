/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/வ.உ.சி., நினைவு தினம்
ADDED : நவ 18, 2026 08:09 PM
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திண்டுக்கல்:
சுதந்திர போரட்ட வீரர் வ.உ.சிதம்பரனாரின் 90-வது நினைவு தினம் இன்று (நவ.,18) அனுசரிக்கப்பட்டது. திண்டுக்கல் காட்டாஸ்பத்திரி சந்திப்பு அருகே அவரது உருவச்சிலைக்கு வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை சிலை அமைப்பு, பராமரிப்பு டிரஸ்ட் சார்பில் செயலாளர் தனபாலன் தலைமையில் நிர்வாகிகள் மாலை அணிவித்து மவுன அஞ்சலி செலுத்தினர். தொடர்ந்து வேளாளர் முன்னேற்றக் கழகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்பு நிர்வாகிகள், பொதுமக்கள் மரியாதை செலுத்தினர்.
சைவ பெருமக்கள் பேரவை சார்பில் திருமண மண்டபத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், வ.உ.சி., உருவப்படத்துக்கு அறங்காவலர் கோமதிநாயகம் தலைமையில் நிர்வாகிகள் மலர் துாவி அஞ்சலி செலுத்தினர். தலைவர் நல்லதம்பி, செயலாளர் சுப்பிரமணி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.