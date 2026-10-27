இலவச டிஜிட்டல் கற்றல் தளமான மணற்கேணிக்கு வரவேற்பு: 3 மாவட்டங்களில் 2.55 லட்சம் மாணவர்கள் பயன்
இலவச டிஜிட்டல் கற்றல் தளமான மணற்கேணிக்கு வரவேற்பு: 3 மாவட்டங்களில் 2.55 லட்சம் மாணவர்கள் பயன்
UPDATED : அக் 27, 2026 06:42 AM
ADDED : அக் 26, 2026 07:17 PM
திண்டுக்கல்: பள்ளிக்கல்வித்துறையால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள 'மணற்கேணி' செயலியை திண்டுக்கல், திருப்பூர், தேனி மாவட்டங்களில் 2.55 லட்சம் மாணவ, மாணவிகள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இலவச டிஜிட்டல் கற்றல் தளமான மணற்கேணி மாணவர்கள் மட்டுமின்றி பொதுமக்களிடமும் அதிக வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
2025 - 2026 கல்வி ஆண்டில் பள்ளிக்கல்வித்துறையின் சார்பில் 'மணற்கேணி' செயலி அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. ஆசிரியர்கள் கற்பித்தலுக்காக பயன்படுத்தும் துணைக் கருவிகளில் ஒன்றாக இது உள்ளது. காணொலிப் பாடங்கள் பொருளாதாரத்தில் மேம்பட்டவர்களுக்கு மட்டும் இன்றி அனைவருக்குமானதாக மாற்றுவதே இச்செயலியின் நோக்கம்.
இந்த செயலியை கூகுள் பிளே ஸ்டோர், இணையதளம் வழியாகவும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். இதில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் 2 வரையிலான பாடங்கள் ஆங்கிலம், தமிழ் என இருமொழிகளிலும் காணொளிகளாக உள்ளன.
ஆறு தலைப்புகளில் உயர்கல்வி வழிகாட்டி, தேசிய தகுதி மற்றும் நுழைவுத் தேர்வு, கூட்டு நுழைவுத் தேர்வு, பொது சட்ட நுழைவுத் தேர்வு, பொது பல்கலை நுழைவுத் தேர்வு, தேசிய உடையலங்கார தொழில்நுட்பக் கல்லுாரி போன்ற தேர்வுகளுக்கு மாணவர்கள் தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள காணொளிகளும், வினா, விடைகளும் தரப்பட்டுள்ளன. 'அறிவோம் தெளிவோம்' என்ற தலைப்பில் 6 முதல் பிளஸ் 2 வரை அனைத்து பாடங்களுக்கும் பல்வகை தீர்வு வினாக்கள் தரப்பட்டுள்ளன.
இதுதவிர தேசிய வருவாய் வழி திறன் படிப்புதவி தேர்வு, ஊரக திறனாய்வு தேர்வு, தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் திறமை தேடல் தேர்வு, தமிழ்மொழி இலக்கிய திறனறித் தேர்வு, அறிவியல் செய்முறைகள், கீழடி அகழாய்வு, பண்டைய தமிழர்களின் வரலாறு குறித்த விபரங்கள் அடங்கிய காணொளிகள், 2.5 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கேள்வி பதில்கள், 5800க்கும் மேற்பட்ட பாடக்குறிப்புகள் உள்ளன.
புதிய பாடப்பிரிவான 'டி.என்., ஸ்பார்க்', சுயத் தேர்வுக்கான வீடியோக்கள், பி.டி.எப்., வழியில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளும் வசதியால் இச்செயலி பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ, மாணவிகள், போட்டித்தேர்வர்கள் மத்தியில் வரவேற்பு அதிகரித்துள்ளது.
கூடுதலாக மதிப்புக் கல்வி, உடற்கல்வி, வாழ்வியல் திறன்கள், வெற்றித் திறன்கள், சுகாதாரம், உடற்தகுதி, முன்மாதிரி, பிரபஞ்சம், அதன் அதிசயங்களும் மர்மங்களும் என்ற தலைப்புகளில் காணொளிகள் உள்ளன. இது பொதுமக்கள் மத்தியிலும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
மண்டல பொறுப்பாளர் குருபிரசாத் கூறுகையில், 'திண்டுக்கல், திருப்பூர், தேனி மாவட்டங்களில் 5 லட்சத்து 25 ஆயிரத்து 430 மாணவ, மாணவிகள் படிக்கின்றனர். இதில் 2 லட்சத்து 55 ஆயிரத்து 48 மாணவர்கள் மணற்கேணி செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி வருகின்றனர். மாதிரிப் பள்ளிகளை கண்காணித்து வரும் உறுப்பினர் செயலர் சுதனின் மேற்பார்வையில் இச்செயலியின் பயன்பாடுகள், மேம்படுத்தும் பணிகள் மாநிலம் முழுவதும் நடந்து வருகின்றன.
திண்டுக்கல்லில் நடக்கும் புத்தகத் திருவிழாவில் மணற்கேணி விழிப்புணர்வு அரங்கம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறோம்' என்றார்.