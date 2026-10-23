காலாவதியான அரசுத்துறை வாகனங்கள் ஏலம் எப்போது: மழை, வெயிலில் வீணாவதால் அரசுக்கு இழப்பு
காலாவதியான அரசுத்துறை வாகனங்கள் ஏலம் எப்போது: மழை, வெயிலில் வீணாவதால் அரசுக்கு இழப்பு
ADDED : அக் 01, 2026 01:42 AM
ADDED : அக் 01, 2026 01:42 AM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் காலாவதியான 9 வருவாய்த்துறை
ஜீப்கள், 70 அரசு பஸ்கள் ஏலம் விடப்படாமல் அலுவலக வளாகங்களில் நீண்ட நாட்களாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாகனங்கள் மழையில் நனைந்து வெயிலில் காய்ந்து அதன்
கழிவுச்சந்தை மதிப்பு குறைவதால் அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு
ஏற்படும் நிலை உள்ளது.
அரசுத் துறைகளுக்கு புதிதாக வாங்கப்படும் வாகனங்கள் 10 ஆண்டுகள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். அல்லது 2.5 லட்சம் கி.மீ., துாரம் இயக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த வாகனத்தின் திறன் காலாவதியாக கருதப்படும். அவ்வாகனம் முறையாக ஏலம் விடப்பட்டு உடைப்புக்கு அனுப்பப்படும். இது அரசுத் துறைகளின் ஜீப், கார்களுக்கான விதிமுறை.
அரசு போக்குவரத்துத் துறை பஸ்களுக்கு 12 ஆண்டுகள் அல்லது 7 லட்சம் கி.மீ., துாரம் இயக்கப்பட்டிருந்தால் அதன் திறன் காலாவதியாக கருதப்படும். பின்னர் அந்த பஸ் ஏலத்திற்கு விடப்பட்டு அந்த வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் பஸ்களுக்கு பதிலாக புதிய பஸ்கள் வாங்க வேண்டும்.
ஓராண்டு முடிந்த நிலையில் வருவாய்த்துறையில் பயன்படுத்தப்பட்ட 8 ஜீப்கள் ஊரக வளர்ச்சி முகமை அலுவலகத்திற்கு அருகில் புதர் மண்டிய இடத்தில் நிறுத்தப்பட்டு உள்ளன. மழையில் நனைந்து, வெயிலில் காய்ந்து வாகனங்கள் துருப்பிடித்து அதன்
கழிவுச்சந்தை மதிப்பு குறைந்து வரும் நிலையில் உள்ளன.கலெக்டர்
அலுவலக வளாகத்தில் ஒரு வாகனம் மண்ணோடு மண்ணாக புதையும் வகையில்
உள்ளது. இவற்றுக்கான பதிவு சான்றிதழ்கள் முறையாக வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் சரண்டர் செய்யப்பட்டுள்ளது.
உடைப்புக்கு
70 அரசு பஸ்கள்
இதுதவிர மாவட்டத்தில் காலாவதி தேதி முடிந்த பின்பும் வழித்தடங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டு 70 அரசு பஸ்கள் மாநில முழுவதும் நடக்க உள்ள பொது ஏல நடைமுறைக்காக திண்டுக்கல் பைபாஸ் ரோடு அரசு போக்குவரத்துத் துறை மண்டல பொது மேலாளர் அலுவலக வளாகத்தில் நிறுத்தப்பட்டு உள்ளன.
இந்த ஓட்டை, உடைசல் பஸ்களும் நீண்டநாட்களாக மழை, வெயிலில் நிறுத்தப்பட்டு துருப்பிடித்த நிலையில் உள்ளன. அரசுக்கு இழப்பு ஏற்படுவதை தவிர்க்க உடனடியாக இந்த 79 வாகனங்களை ஏலம் விடுவதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை
எழுந்துள்ளது.