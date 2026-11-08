ஊராட்சி காலி பணியிடங்களை நிரப்புவது எப்போது: குடிநீர் சப்ளை, துாய்மை பணியில் தொய்வு
ஊராட்சி காலி பணியிடங்களை நிரப்புவது எப்போது: குடிநீர் சப்ளை, துாய்மை பணியில் தொய்வு
UPDATED : நவ 08, 2026 05:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 04:03 PM
வடமதுரை: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பல ஊராட்சிகளில் செயலாளர், மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டி இயக்குபவர், துாய்மை பணியாளர் காலி பணியிடங்கள் ஆண்டுக்கணக்கில் நிரப்பப்படாமல் உள்ளது. இதனால் குடிநீர் சப்ளை, துாய்மை பணி உள்ளிட்ட பல்வேறு அத்தியாவசிய பணிகளில் தொய்வு காணப்படுகிறது.
உள்ளாட்சி அமைப்புகளை பொறுத்தவரை நகர்புறம், ஊரகம் என இரு பிரிவுகளாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. நகர்ப்புறங்கள் மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த அமைப்புகளில் நிதி ஆதாரம், வரி வருமான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது. இதே போல பணியாளர்கள் எண்ணிக்கையும் ஓரளவிற்கு போதுமானதாக உள்ளது. ஊரக உள்ளாட்சி கட்டமைப்பில் மாவட்ட ஊராட்சி, ஊராட்சி ஒன்றியம், கிராம ஊராட்சி என பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவற்றில் மாவட்ட ஊராட்சியை பொறுத்தவரை வழங்கப்படும் நிதியை பிரித்து திட்ட பணிகளாக ஒப்பந்தம் விடுவதுடன் பணி முடிவடைவதால் பெரியளவில் ஊழியர் கட்டமைப்பு தேவையின்றி உள்ளது.
ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் பணி என்பது ஊராட்சி நிர்வாகங்களை கண்காணித்து வேலை வாங்குவது, திட்ட பணிகளை தேர்வு செய்து டெண்டர் விட்டு ஒப்பந்ததாரர்கள் மூலம் பணிகளை செய்ய விட்டு சரிபார்ப்பது, பில் தொகை வழங்குவது, பின்னர் திட்டங்களை ஊராட்சிகளிடம் ஒப்படைப்பது, சிலவற்றை தாங்களே பராமரிப்பது என்பது போன்ற மேலோண்மை பணியாக உள்ளது.
இவற்றிற்கு அடுத்ததாகவும், கடைசியாகவும் இருப்பது ஊராட்சிகள். இவைகளே மக்களின் அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்ற வேண்டிய முக்கிய பொறுப்பில் உள்ளன. குறிப்பாக குடிநீர் சப்ளை, துாய்மை பணிகளை உறுதி செய்வது இவற்றின் முக்கிய பொறுப்பாகும். இங்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் இல்லாத சூழ்நிலையில் முழு நிர்வாக பொறுப்பும் அந்த ஊராட்சியின் செயலாளரை சேரும்.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை ஏராளமான ஊராட்சிகளில் பணி ஓய்வு, பதவி உயர்வு உள்ளிட்ட காரணங்களால் ஏராளமான செயலாளர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. இதனால் அருகில் இருக்கும் ஊராட்சியை சேர்ந்த செயலாளர்களே கூடுதல் பொறுப்பாக சேர்த்து கவனிக்கும் நிலை உள்ளது.
இதுதவிர பணி ஓய்வு, இறப்பு போன்ற காரணங்களால் காலியான மேல்நிலை நீர் தொட்டி இயக்குபவர் பணியிடங்கள் கடந்த பல ஆண்டுகளாக நிரப்பப்படாமல் உள்ளன. 150 குடும்பங்களுக்கு ஒரு துாய்மை பணியாளர் இருக்க வேண்டும் என விதிகள் இருக்கிறது. தற்போது பெருகியுள்ள மக்கள் தொகை, குடியிருப்புகளுக்கு ஏற்ப பணியிடங்கள் அதிகரிக்கப்படவில்லை. காலி பணியிடங்களும் நிரப்பப்படாமல் இருப்பது துாய்மை பணியில் பெருத்த தொய்வை ஏற்படுத்துகிறது.
ஊராட்சிகளில் தினக்கூலி அடிப்படையில் பணியாற்றும் பலரும் வயதானவர்களாக இருப்பதும் பணிகளில் வேகத்தை காண்பிக்க முடியாத நிலை உள்ளது. எனவே ஊராட்சிகளில் காலியாக இருக்கும் பணியிடங்களை விரைவில் நிரப்ப அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.